Palladium überrascht mit Stärke

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Entgegen der letzten Annahme vor rund 14 Tagen, im Hinblick zur Analyse vom 30. Juni , wurde das Industrie-, Edel-, und Weißmetalls Palladium nicht am Widerstandsbereich von 2.740 USD abgewiesen. Vielmehr gelang der Anstieg darüber und so bleibt die Bestätigung des unverändert intakten Aufwärtstrendkanals seit dem Jahr 2020 bestehen. Sollte das Metall jetzt über 2.870 USD per Tagesschluss ansteigen, erlaubt sich weiteres Potenzial bis zur 3.000 USD-Marke sowie darüber hinaus bis zum Höchststand bei 3.018 USD. Mittelfristig eröffnet sich zusätzlicher Aufwärtsspielraum bis 3.539 USD.Ernüchternd wäre demgegenüber ein Rückgang unter das unlängst eroberte Niveau von 2.740 USD, welches nunmehr als Unterstützung anzusehen ist. Notierungen darunter eröffnen jedenfalls einen weiteren Test der unteren Trendkanallinie. Abgaben bis 2.600 bzw. 2.550 USD sollten daher nicht überraschen. Klar bärisch wäre es allerdings erst bei einem Einbruch unter 2.450 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.