Glauben Sie nicht an das Deflationsargument

Die wichtigste Frage, die Rohstoffspekulanten heute beantworten müssen, ist, ob die US- und die Weltwirtschaft auf Inflation oder Deflation zusteuert. Nach den kürzlichen CPI-Zahlen, die höher als erwartet ausgefallen sind, mag dies fraglich erscheinen, ist es aber nicht. Faktoren wie die hohen Preise für Gebrauchtwagen - die meiner Meinung nach nicht von Dauer sein werden - halten das " vorübergehende" Garn am Laufen, auch wenn es stark ausgefranst ist.Langjährige Leser wissen, dass ich mich schon seit einiger Zeit für die Inflation ausspreche. Aber was ist, wenn ich falsch liege? Es gibt eine Menge kluger Leute, die für Deflation plädieren - sogar unter den Fiskalkonservativen, die die Verschwendungssucht der Regierung ebenso wenig gutheißen wie ich. Der Wirtschaftswissenschaftler Lacy Hunt ist eines der glaubwürdigeren Beispiele. Vielleicht ist das der Grund, warum so viele Leser immer wieder nach Deflation fragen. Ich muss zugeben, dass das beunruhigend ist.Aber so sehr ich Dr. Hunt auch respektiere, es ist nicht das Gewicht der Autorität, das mir Sorgen bereitet. Unabhängige Spekulanten müssen ihr eigenes Urteil fällen. Die Erfolgreichen haben die intestinale Stärke, sie durchzuziehen. Nein. Was mich beunruhigt, ist, wie viel Sinn viele dieser Argumente machen. Schließlich stimme ich zu, dass leichtes Geld nicht dasselbe ist wie wirtschaftliche Stärke.Ich glaube, dass es einen großen und dauerhaften wirtschaftlichen Preis geben wird, der für das Abschalten der Weltwirtschaft im Jahr 2020 zu zahlen sein wird. Das Ausmaß des Schadens wird sich erst nach dem Abklingen der Nachfrageschwankungen zeigen. Wir werden dann sehen, auf welches Niveau sich die Dinge einpendeln.Eine anhaltende Rezession - sogar die von Doug Casey lange vorhergesagte Große Depression - ist nicht ausgeschlossen. Und wäre das nicht deflationär? Würde eine größere Zahl von Arbeitslosen nicht eher die Preise nach unten drücken? Bevor wir diese Fragen beantworten, sollten wir zunächst die Begriffe definieren. Ich stimme der Aussage von Milton Friedman zu, dass Inflation "immer und überall ein monetäres Phänomen" ist.Im Kern leitet sich die Inflation von der Geldmenge ab, so dass der explizite Begriff "monetäre Inflation" etwas überflüssig ist. Es ist jedoch eine notwendige Redundanz. Die Einführung des Mindestreserve-Bankwesens und die Aufgabe des harten Geldes vor Generationen machen die "Umlaufgeschwindigkeit des Geldes" zu einer ebenso starken wirtschaftlichen Kraft wie die Geldmenge. Oder zumindest ist sie es, solange die Geldmenge relativ stabil ist.(Indem ich das sage, werde ich an die Kritik der Österreichischen Schule an dem sehr metaphorischen Konzept der "Umlaufgeschwindigkeit" des Geldes erinnert. Aber ich denke, dass der Begriff etwas beschreibt, was wir in Volkswirtschaften sehen, die das harte Geld aufgegeben und das Mindestreserve-Banksystem angenommen haben.)Die Unzulänglichkeit der reinen Geldmenge als Erklärung für Inflation ist seit 2008 hinlänglich bekannt. Steigende Geldmenge und sinkende Umlaufgeschwindigkeit des Geldes glichen sich weitgehend aus, was zu einer relativ niedrigen Verbraucherpreisinflation führte - bis jetzt. Und fairerweise muss man sagen, dass die andere Definition von Inflation - höhere Verbraucherpreise - diejenige ist, die die meisten Menschen interessiert. Es ist das, worauf sie reagieren. Sie beeinflusst ihr Wahlverhalten.Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich Politiker und ihre Lakaien auf diesen Aspekt konzentrieren. Sie legen den größten Wert auf den Verbraucherpreisindex (CPI) und die Berichte über die persönlichen Verbrauchsausgaben (CPE) (oder "Falschmeldungen", je nachdem). Die Verbraucherpreise und -ausgaben sind der Punkt, an dem die Mächte der Finsternis (die Machthaber) den Boden unter den Füßen verlieren. Nun, zurück zu unserer kritischen Frage...Basierend auf einer streng monetären Definition wird es keine Deflation geben, selbst wenn die Wirtschaft in eine echte Depression abrutscht. Die Regierung müsste Fiat-Währungseinheiten annullieren, damit das passiert. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird sie das Gegenteil tun und mehr Geld drucken, um zu versuchen, den Schmerz zu lindern. Aber wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes schneller sinkt als die Geldmenge steigt, könnte es theoretisch zu einer beträchtlichen Deflation der Verbraucherpreise kommen, selbst angesichts einer monetären Inflation.Ich halte dies für sehr unwahrscheinlich. Schließlich hat die Druckerpresse keine Grenzen, während die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes nur auf Null sinken kann. Aber wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes auf Null sinken würde, würde dies das Ende des Mindestreserve-Bankwesens bedeuten, was für die Machthaber ein "Weltuntergangsszenario" ist.Ein realistischeres Szenario wäre eine Periode der "Disinflation" wie nach 2008. Dies bezieht sich auf eine Verringerung der Inflationsmenge, nicht auf eine tatsächliche Deflation. (Viele, die vor einer bevorstehenden Deflation warnen, scheinen diese beiden unterschiedlichen Dinge zu verwechseln.) Dies könnte passieren, vor allem, wenn die wirtschaftliche Misere die Wall Street in eine lang anhaltende Baisse schickt und die Industrieproduktion sinkt.Warum sollten die Rohstoffpreise in einem solchen Umfeld tatsächlich steigen? Nun, Tatsache ist, dass Rohstoffe in einem solchen Umfeld gestiegen sind - nach dem Crash von 2008. Sie stiegen drei Jahre lang und blieben bis Mitte 2014 auf hohem Niveau.