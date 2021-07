Inflation auf 13-Jahres-Hoch; wie reagiert Gold?

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit Will Rhind über die weiterhin steigende Inflation und die möglichen Auswirkungen auf den Goldpreis. Der CEO von GraniteShares, geht demnach davon aus, dass Gold als Inflationsabsicherung weiter zulegen dürfte, sofern sich die Inflation in diesem Jahr nicht abkühlt."Ich denke, wenn wir nach dem Sommer, wenn alle aus dem Urlaub zurückkommen, im September hohe oder gestiegene Inflationszahlen sehen, können wir [2.000 $ für Gold] noch vor Ende des Jahres sehen", so Rhind.Auf die Frage, was eine Inflationsabsicherung ausmache, erklärt er, dass ein entsprechender Vermögenswert in Zeiten hoher Inflation eine bessere Performance als andere Assets aufweisen müsse. Nach dieser Definition qualifizieren sich Aktien nicht als Inflationsabsicherung.In Bezug auf das aktuelle Verhalten der Aktienmärkte meint Rhind: "Im Moment steigen die Aktien, weil der Markt nicht glaubt, dass es ein Inflationsproblem gibt. Was mit Aktien in einem inflationären Umfeld passiert, ist, dass es einen Punkt gibt, an dem die Unternehmen die Inflationskosten nicht mehr weitergeben können."© Redaktion GoldSeiten.de