Mark Skousen  Inflation bald im zweistelligen Bereich?

Kitco-Moderator David Lin befragte am Dienstag den renommierten Ökonom Mark Skousen über seine Einschätzung zur in den USA erneut gestiegenen Inflation.Laut dem Chefredakteur von Forecasts & Strategies dürfte die Inflation weiter zulegen und könnte sogar wie in den 1970 er Jahren in den zweistelligen Bereich steigen."Ich prognostiziere eine Rückkehr zum inflationären Umfeld der 1970er Jahre, vielleicht könnte es für eine Weile sogar zu Stagflation kommen," so Skousen. Ausgelöst werden dürfte eine solche Entwicklung durch ein Black Swan-Ereignis. Beispielsweise könnten die Energiepreise stark ansteigen und weitere Preise nach oben treiben.© Redaktion GoldSeiten.de