Adventus Mining und Salazar Resources: Kauf von Baucamp-Einrichtungen für El Domo

- Statusbericht über die Aktivitäten der MachbarkeitsstudieToronto, 14. Juli 2021 - Adventus Mining Corp. ("Adventus") (TSX-V: ADZN; OTCQX: ADVZF) und Salazar Resources Ltd. ("Salazar") (TSX-V: SRL) (zusammen die "Partner") freuen sich bekannt zu geben, dass eine verbindliche Absichtserklärung für den Kauf einer Arbeiterunterkunft für den zukünftigen Bau des Projekts El Domo in Ecuador abgegeben wurde.In Erwartung der Fertigstellung der Machbarkeitsstudie für El Domo im vierten Quartal 2021 (die "Machbarkeitsstudie") treiben die Partner die Detailplanung für die endgültige technische Planung und den Beginn des Minenbaus im Jahr 2022 weiter voran. Die Möglichkeit, die Einrichtungen des Baucamps im Voraus zu erwerben, steht im Einklang mit der Erschließungsstrategie von El Domo und wird die Unterbringung des Personals während der Bau- und Inbetriebnahmephase der Mine ermöglichen. Das Camp ist eine Einrichtung, die sich bereits in früherem Besitz befindet und zuletzt für den Bau einer Brücke in der Nähe der Mine Fruta del Norte im Südosten Ecuadors verwendet wurde.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59483/14072021_DE_ADZN_ADZ9900_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1 - Für den Bau von El Domo erworbene Lagereinrichtungen, einschließlich Unterkünften für 100 MitarbeiterDie Machbarkeitsstudie für El Domo verläuft weiterhin innerhalb des Budgets und des Zeitplans für die Fertigstellung im vierten Quartal 2021. Dustin Small, Vice President of Projects bei Adventus, sagte: "Wir sind sehr ermutigt durch die bisher geleistete Arbeit an der Machbarkeitsstudie und freuen uns darauf, die endgültigen Ergebnisse im Laufe dieses Jahres zu veröffentlichen. Wir unternehmen jetzt erhebliche Anstrengungen, um Adventus in die Lage zu versetzen, nach erfolgreichem Abschluss der Studie sofort mit der Ausführungsphase des Projekts zu beginnen.Nach Abschluss des Kaufvertrags, der für Juli erwartet wird, werden die Lagereinrichtungen demontiert und in Quito gelagert, bis sie für den Bau der Mine benötigt werden. Die Arbeitsstrategie für die Bauphase des Projekts besteht darin, die Beschäftigung von Fähigkeiten und Arbeitskräften in den Gemeinden rund um die Lagerstätte El Domo und das größere Projektgebiet Curipamba in Zentralecuador zu maximieren. Dieser Ansatz wurde gewählt, um die lokale Wirtschaft zu entwickeln und zu unterstützen, und bietet auch logistische Vorteile für das Projekt, wie z.B. die Minimierung der Lagergröße, die für die Unterbringung von nicht-einheimischen Mitgliedern der Belegschaft erforderlich ist.- Auftrag für Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ("ESIA") vergeben - Der Auftrag für die Erstellung der ESIA für das Projekt wurde an das ecuadorianische Umwelttechnik-Beratungsunternehmen Cardno Entrix vergeben, das bisher an den einzigen drei ESIAs für den Großbergbau in Ecuador beteiligt war. Die Arbeiten an der Umweltverträglichkeitsprüfung haben im Juni begonnen und werden voraussichtlich im September zur Vorlage bei der ecuadorianischen Regierung abgeschlossen sein. Als wichtigste Genehmigungsvoraussetzung für das Projekt ist dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Baubeginn im Jahr 2022.- Gemeindekonsultationen - Im Mai fand die erste Runde der offiziellen Gemeindekonsultationen über die bevorstehenden Bau- und Betriebsphasen des El Domo-Projekts statt, eine zweite Konsultation ist in Kürze geplant. Die erste Konsultation war mit über 300 Gemeindemitgliedern in 11 verschiedenen Gemeinden sehr gut besucht und es wurde von den Anwesenden bestätigt, dass Beschäftigungsmöglichkeiten und Wassermanagement die beiden wichtigsten Themen sind.- Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung - Eine Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung ist derzeit im Gange und wird voraussichtlich im Juli abgeschlossen sein. Dies wird die Fertigstellung des Lebenszyklusplans der Machbarkeitsstudie, der ersten Schätzung der Mineralreserven und des Tagebaudesigns ermöglichen. Nach Abschluss dieser technischen Arbeiten wird die endgültige Größe der Minenflotte festgelegt und die Partner werden mit Bergbauunternehmen in Kontakt treten, die ihr Interesse an einem langfristigen Bergbauvertrag für die Lebensdauer der Mine bekundet haben.- Metallurgisches Testarbeitsprogramm steht kurz vor dem Abschluss - Das metallurgische Testarbeitsprogramm der Machbarkeitsstudie ist seit Februar im Gange und wird voraussichtlich im August abgeschlossen werden. Das neueste Programm konzentriert sich auf Variabilitätstests und die Bestätigung der metallurgischen Leistung unter Verwendung von frischem Erz aus dem kürzlich abgeschlossenen Infill-Bohrprogramm bei El Domo.- Das Design der Prozessanlage ist abgeschlossen - Das Design der Prozessanlage verlief parallel zum metallurgischen Testprogramm und ist nun abgeschlossen. Basierend auf den bisherigen Testergebnissen ist es sehr unwahrscheinlich, dass wesentliche Änderungen erforderlich sein werden. Die Anlage wird voraussichtlich eine Durchsatzkapazität von 1.850 Tonnen pro Tag haben und für die Produktion von drei zahlbaren Konzentraten - Kupfer, Zink und Blei - ausgelegt sein.- Infrastruktur des Minengeländes - Der Großteil der Infrastruktur des Minengeländes wurde fertiggestellt, einschließlich der Zufahrtsstraße, der Transportwege, der Verwaltungseinrichtungen, der Wartungswerkstätten, der Lagerhallen und des Stromverteilungssystems. Die Arbeiten an der Abraumhalde und den Einrichtungen für das Oberflächenwassermanagement sind im Gange und werden voraussichtlich im August abgeschlossen sein.- Frühzeitige Einbindung von Auftragnehmern - Die Partner haben sich mit mehreren etablierten ecuadorianischen Bauunternehmen zusammengetan, um sie frühzeitig in das Projekt einzubinden, die ihrerseits extrem starke Unterstützung in Form von Kostenschätzungen, Überprüfung der Konstruierbarkeit, Arbeits- und Personalstrategie und Ausführungsplanung geleistet haben. Der frühzeitige Aufbau dieser Beziehungen wird dazu beitragen, den Übergang von der Studie zum Bau zu rationalisieren und gleichzeitig mehr Sicherheit bei den Kosten- und Terminschätzungen für die Machbarkeitsstudie zu bieten.- Geotechnische Bohrungen abgeschlossen - Alle geotechnischen Bohrungen für die Durchführbarkeitsstudie wurden abgeschlossen und die Ergebnisse werden für die technische Planung verwendet. Es sind keine weiteren Bohrungen zur Fertigstellung der Machbarkeitsstudie erforderlich.- Entwicklung des Ausführungsplans - Ein detaillierter Projektausführungsplan wird derzeit entwickelt, der über die typischen Anforderungen der Machbarkeitsstudie hinausgeht. Die Partner verfolgen diesen Ansatz, um einen schnellen Übergang in die Ausführung zu ermöglichen, sobald die Machbarkeitsstudie abgeschlossen und eine Bauentscheidung durch den Adventus-Vorstand genehmigt ist. Die Partner beabsichtigen auch, ein detailliertes Betriebsbereitschaftsprogramm zu implementieren, um die Vorbereitungen für einen eventuellen Minenbetrieb sicherzustellen.Die technischen und wissenschaftlichen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Dustin Small, P.Eng., Vice President of Projects bei Adventus, einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und als korrekt bestätigt.Der zuvor veröffentlichte technische Bericht gemäß NI 43-101, der die Ergebnisse der PEA von El Domo zusammenfasst, ist auf SEDAR mit einem Gültigkeitsdatum vom 14. Juni 2019 verfügbar. Eine Zusammenfassung der PEA-Ergebnisse ist auch in einer Pressemitteilung vom 2. Mai 2019 verfügbar. Adventus Mining Corporation ist ein Kupfer-Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt Ecuador. Zu seinen strategischen Aktionären gehören Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, Wheaton Precious Metals Corp. und die Nobis Group of Ecuador. Adventus treibt das Kupfer-Gold-Projekt El Domo durch eine Machbarkeitsstudie voran und erkundet gleichzeitig den breiteren Curipamba-Distrikt. Darüber hinaus ist Adventus an einer landesweiten Explorationsallianz mit seinen Partnern in Ecuador beteiligt, die bisher die Kupfer-Gold-Porphyr-Projekte Pijili und Santiago umfasst. Adventus kontrolliert auch ein Explorationsprojektportfolio in Irland mit South32 Limited als Finanzierungspartner sowie ein Beteiligungsportfolio mit Aktien an mehreren Explorationsunternehmen. Adventus hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol ADZN gelistet und wird an der OTCQX unter dem Symbol ADVZF gehandelt. Salazar Resources Ltd. konzentriert sich auf die Schaffung von Werten und positiven Veränderungen durch Entdeckung, Exploration und Entwicklung in Ecuador. Das Team verfügt über ein unübertroffenes Verständnis der Geologie im Land und hat eine wesentliche Rolle bei der Entdeckung vieler der wichtigsten Projekte in Ecuador gespielt, einschließlich der beiden neuesten operativen Gold- und Kupferminen. Salazar Resources verfügt über eine eigene Pipeline von Kupfer-Gold-Explorationsprojekten in ganz Ecuador mit der Strategie, eine weitere kommerzielle Entdeckung zu machen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktiva auszufarmen. Das Unternehmen engagiert sich aktiv in den ecuadorianischen Gemeinden und hat zusammen mit der Familie Salazar die Salazar Foundation gegründet, eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich für nachhaltigen Fortschritt durch wirtschaftliche Entwicklung einsetzt. Das Unternehmen hat bereits Beteiligungen an drei Projekten. An seiner ersten Entdeckung, Curipamba, hat Salazar Resources einen Anteil von 25 %, der vollständig bis zur Produktion getragen wird. An zwei Kupfer-Gold-Porphyr-Projekten, Pijili und Santiago, hat das Unternehmen einen Anteil von 20 %, der bis zum Baubeschluss voll getragen wird.Für weitere Informationen von Adventus kontaktieren Sie bitte Christian Kargl-Simard, President und Chief Executive Officer, unter 1-416-230-3440 oder christian@adventusmining.com. Bitte besuchen Sie auch die Adventus-Website unter www.adventusmining.com.Für weitere Informationen von Salazar, kontaktieren Sie bitte ir@salazarresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Phrasen wie "glaubt", "antizipiert", "erwartet", "wird erwartet", "geplant", "schätzt", "steht bevor", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "zielt" oder "hofft", oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden", "sollten", "könnten", "werden" oder "eintreten" und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Adventus und Salazar erwarten oder voraussehen, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können. Obwohl Adventus und Salazar versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Adventus und Salazar verpflichten sich, zukunftsgerichtete Informationen nur in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen zu aktualisieren.