Schardscha: Gefäß mit seltenen Silbermünzen aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. ausgegraben

Archäologen sind bei Ausgrabungen in Schardscha auf ein 9 kg schweres mit Silbermünzen gefülltes Gefäß gestoßen. Dies berichtet Khaleej Times . Die Münzen stammen den Angaben zufolge aus dem dritten Jahrhundert vor Christus und wurden in der historischen Mleiha-Region geprägt und verwendet.Auf den Silbermünzen sind Ikonen der damaligen Zeit verewigt. Sie zeigen beispielsweise den Kopf von Herkules oder Zeus auf seinem Thron, zudem ist in griechischer Schrift das Wort "Alexander" zu erkennen. Später wurde diese Gravur durch das Wort "Abel" in aramäischer Schrift ersetzt.Etwa 409 Münzen wurden in dem Gefäß gefunden, sie weisen jeweils ein Gewicht von 16–17 Gramm auf.In der vorislamischen Zeit galt die Stadt Mleiha als einer der wichtigsten Orte auf der Arabischen Halbinsel. Sie war eine Oase, die im Zentrum von Schardscha lag. Im dritten Jahrhundert v. Chr. wurde sie zu einem wichtigen Handelszentrum für Konvois, die zwischen dem Norden und dem Süden der Arabischen Halbinsel verkehrten.