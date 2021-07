Gold erreicht 1-Monatshoch dank taubenhafter Kommentare

Gold erreichte am Donnerstag ein 1-Monatshoch, angetrieben durch die taubenhaften Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell sowie Sorgen um eine zögernde Weltwirtschaft, berichtet CNBC . Der Goldpreis stieg, nachdem Powell am Mittwoch erklärte, dass der US-Arbeitsmarkt noch nicht die Art Fortschritt erreicht habe, die die Zentralbank verzeichnen möchte, bevor die Unterstützung für die Wirtschaft reduziert wird.Bob Haberkorn von RJO Futures meinte, dass die Entwicklung über 1.800 Dollar sowie Sorgen um einen Selloff am Aktienmarkt die sicheren-Häfen-Käufe von Bullion angetrieben hätten. "Weltweit gibt es einige Orte, die von der Delta-Variante betroffen sind, und die Tatsache, dass sich Chinas Wirtschaft wieder etwas verlangsamt, löste Sorgen um die weltweiten Aktienmärkte aus, also können wir eine Flucht zur Sicherheit in Gold und Silber beobachten.""Wir können noch immer eine Menge Inflation beobachten und sie scheint nicht so vorübergehend zu sein, wie jeder denken mag", fügte Michael Matousek von U.S. Global Investors an. Angesichts der Inflation und der niedrigen Realzinsen könnte Gold mehr Investitionen anziehen und somit in den kommenden Monaten in Richtung 1.900 Dollar je Unze steigen, meinte Matousek.© Redaktion GoldSeiten.de