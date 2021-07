Mark Mobius: Wie schlagen Sie die Inflation?

Michelle Makori sprach für Kitco News jüngst mit Dr. Mark Mobius, Buchautor und Mitbegründer von Mobius Capital Partners, über die steigende Inflation, die ihm zufolge ein Symptom eines größeren Problems darstelle, welches mit der Abwertung von Währungen beginne."Die sogenannte Inflation, also der Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen, basiert auf einer Währungsabwertung. Keine Währung hat im Laufe der Geschichte ihren Wert behalten."Laut dem Experten weisen die vom CPI erfassten Inflationsdaten Mängel in der Methodik der Datenerhebung auf: "Der CPI, der normalerweise zur Messung der Inflation verwendet wird, ist sehr, sehr ungenau. Er berücksichtigt eine Menge Ausgaben von Leuten, die nicht offenlegen wollen, was sie ausgeben, nicht. Außerdem basiert er auf einem Korb von Produkten und Dienstleistungen, die sich ändern", erklärt er. "Man vergleicht Äpfel mit Birnen."Um sich gegen die Inflation abzusichern, rät er Anleger, Waren oder Dienstleistungen zu wählen, die mit der Abwertung der Währung Schritt halten können. "Das ist der Grund, warum [wir] den Leuten raten, Geld in Aktien zu stecken, in Aktien, weil Unternehmen ihre Preise der Abwertung der Währung anpassen, und sie dann weiterhin den Wert des Geldes behalten, das sie in ihre Aktien gesteckt haben."In Bezug auf Gold erklärt Mobius, dass es ein guter Hafen zum Sparen von Vermögenswerten sei und wahrscheinlich während der Inflation an Wert gewinnen werde. Das Problem bei Gold sei allerdings, dass es nicht wie Aktien Dividende ausschütte.Der Angestellte sollte jedoch, bevor er in Aktien investiere, immer noch dem Kauf eines Hauses den Vorrang geben, um Kapital zu bewahren, so Mobius.© Redaktion GoldSeiten.de