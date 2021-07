Eldorado Gold auf Messers Schneide

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. konnte im Kontext der Erholungsbewegung vom Januar-Tief des Jahres 2019 bis Januar 2021 um rund 475 % an Wert gewinnen. Seit Jahresbeginn konsolidiert die Aktie diese starke Rally-Bewegung. Hierbei wurde bereits schon im vergangenen Monat das Level rund um 9,60 USD getestet. Jenes Niveau sollte auf Monatsschlussstand verteidigt werden, da unterhalb dessen eine deutliche Korrekturausdehnung bis 5,80 USD droht.Eine Rückkehr über 11,00 USD würde demgegenüber Potenzial in Richtung der langjährigen Abwärtstrendlinie bei rund 12,50 USD freisetzen. Über 13,55 USD wäre dann sogar ein langfristiges Kaufsignal möglich.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.