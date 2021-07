Newcrest Mining identifiziert potentielle Bohrziele auf Discovery Harbours Goldliegenschaft Fortuity 89

Vancouver, 16. Juli 2021 - Discovery Harbor Resources Corp. (TSXV: DHR) (OTC Pink: DCHRF) (FSE: 4GW) (das "Unternehmen" oder "Discovery Harbour") freut sich, bekannt zu geben, dass NewCrest Resources Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Newcrest Mining Ltd. ("Newcrest") erste Ergebnisse seines Programms auf der epithermalen Goldliegenschaft in Nevada Fortuity 89 veröffentlicht hat.Newcrests anfängliche Aktivitäten beinhalteten ein geophysikalisches Programm mit einer 675 Linienkilometer umfassenden luftgestützten magnetischen Drohnenvermessung, einer 250 Stationen umfassenden Bodengravitationsvermessung und einer 45 Linienkilometer umfassenden Audioband-Magnetotellurik (AMT)-Widerstandsmessung sowie geologischen und Alterationskartierungen und Probenahmen im Rahmen eines geochemischen Bodenprogramms. Es wurde eine Reihe potenzieller Ziele identifiziert, die Newcrest in diesem Jahr durch Bohrungen testen will.Die Liegenschaft Fortuity 89 umfasst ein Gebiet mit sehr begrenztem Aufschluss, das von einer großen, von einer Schotterdecke überlagerten Ebene umgeben ist. Das Programm von Newcrest soll den begrenzten Aufschluss evaluieren und interpretierte Extrapolationen der geologischen und strukturellen Mineralisierungskontrollen liefern, die auf eine verborgene epithermale Goldmineralisierung mit geringer Sulfidierung unterhalb des flachen, nicht konsolidierten alluvialen Schotters hindeuten.Newcrest plant, in diesem Jahr ein Bohrprogramm durchzuführen, abhängig von der Verfügbarkeit von Bohrgeräten.Mark Fields, President und CEO des Unternehmens, sagt: "Wir sind sehr erfreut, dass Newcrest Fortuity 89 rasch voranschreitet und erfolgreich aussichtsreiche Ziele für ein Bohrprogramm identifiziert hat. Das eigene Caldera-Bohrprogramm von Discovery Harbour soll Anfang August beginnen. Fortuity 89 und Caldera sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt und weisen eine ähnliche Geologie und ähnliche Goldablagerungsmodelle auf. Es ist eine aufregende Zeit für die Aktionäre von Discovery Harbour, da Bohrprogramme für beide Liegenschaften erwartet werden."Mark Fields, P. Geo., ist die Qualifizierte Person für Discovery Harbor im Sinne von NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Discovery Harbour konzentriert sich auf das Auffinden, die Erkundung und Entwicklung von Mineralgrundliegenschaften in bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf einem Bohrprogramm für Caldera, ein epithermisches Goldprojekt mit geringer Sulfidierung in Nevada. Darüber hinaus hat Discovery Harbour eine Vereinbarung mit Newcrest Resources, Inc über die Liegenschaft Fortuity 89 in Nevada getroffen. Newcrest Mining Ltd. (ASX, TSX, PNGX: NCM) ist eines der weltweit größten Goldbergbauunternehmen. Ziel ist es, durch sicheren und verantwortungsvollen Bergbau eine bessere Zukunft zu schaffen. Newcrest besitzt und betreibt ein Portfolio von vorwiegend kostengünstigen, langlebigen Minen und einer starken Pipeline von Brownfield- und Greenfield-Explorationsprojekten - vorwiegend im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Nord- und Südamerika.IM NAMEN DES VORSTANDS VON DISCOVERY HARBOR RESOURCES CORP."Mark Fields"Mark Fields, P. Geo., B. Comm. (Hon.)President und Chief Executive OfficerTel.: (604) 681-3170Fax: (604) 681-3552Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können, ohne Einschränkung, auf aktuellen Erwartungen beruhende Aussagen enthalten, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten bergen. Sie sind keine Garantie für die zukünftige Leistung von Discovery Harbor, wie etwa Aussagen, dass Discovery Harbor beabsichtigt, die Projekte Caldera und Fortuity 89 fortzusetzen. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von Discovery Harbour erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen abweichen, darunter: (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Explorationsergebnisse, (iii) Genehmigungsanforderungen, (iii) die Finanzlage des Unternehmens oder (iv) falls Newcrest ablehnt, seine Option auf die Liegenschaft Fortuity 89 über seine aktuellen Verpflichtungen hinaus fortzuführen. Die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse könnten wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und werden durch diesen Hinweis ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Discovery Harbor nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/90514