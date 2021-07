"Sehr gefährlich", jetzt in Aktien und Bitcoin zu investieren, warnt David Tice

David Tice äußerte im CNBC-Interview kürzlich eine düstere Langzeitprognose für die Wall Street. Es sei im Moment eine "sehr gefährliche Zeit" für Investoren, erklärte er am Freitag in der Sendung "Trading Nation"."Der Markt ist sehr überbewertet in Bezug auf zukünftige Erträge. Es kommen Schulden hinzu, wie wir sie noch nie gesehen haben", so der ehemalige Manager des Prudent Bear Fund.Aufgrund seiner allgemeinen Baissehaltung hat Tice vor fast genau einem Jahr den Hedgefonds Morand-Tice Capital Management mitgegründet. Er widmet sich Metall- und Bergbauaktien. Tice glaubt als langjähriger Gold- und Silberbulle, dass aktuell eine einmalige Gelegenheit für Investoren besteht."Sehen Sie sich den Mangel an Disziplin an den Geld- und Finanzmärkten an. Gold ist wirklich der Ort, an dem man sein sollte", so Tice. "Über 5.000 Jahre hinweg haben sich Gold und Silber sehr gut als Schutz gegen Fiat-Geld bewährt.""Ich würde Gold besitzen, insbesondere Gold- und Silberminenunternehmen. Diese Unternehmen waren noch nie billiger. Viele sind zu einstelligen Kursen bewertet, haben aber ein potenzielles Gewinnwachstum von 15 bis 20%, selbst bei diesem niedrigen Goldpreis", sagte Tice. "Wenn man dann noch den von uns geschätzten jährlichen Anstieg des Goldpreises von 20% hinzurechnet, dann werden diese Unternehmen sich als hervorragende Gelegenheit herausstellen."© Redaktion GoldSeiten.de