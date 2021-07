USGS: Produktion der Goldminen in den USA im April 2021

Das US Geological Survey (USGS) gab kürzlich die Daten zur Produktion der Goldminen in den USA per Ende April 2021 bekannt. Diesen Zahlen zufolge ergab sich im Vergleich zum vorherigen Monat ein leichter Anstieg des Ausstoßes.Im April 2021 belief sich die Gesamtproduktion demnach auf 15.100 Kilogramm, etwas mehr als die 14.900 Kilogramm im März. Im Vergleich zum April des Vorjahres ergab sich allerdings ein leichter Rückgang.Pro Tag wurden im April 2021 rund 505 Kilogramm Gold produziert; im März waren es 480 Kilogramm.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries festgesetzte Goldpreis lag für April bei 1.758,91 Dollar je Unze, 37,17 Dollar je Unze höher als im März.© Redaktion GoldSeiten.de