NSJ Gold Corp.: Erweiterung der Gold-Kupfer-Eisen-Mineralisierung bei Golden Hills

BohrlochStart (Ende (FAbschnittsAbschnittsAu Cu Fe

Nr. Fuß uß länge länge (g/ (%) (%)

) ) (Meter) (Fuß) t)



GH-2101 55 130 22,9 75 0,000,1920,4

GH-2102 35 175 42,7 140 0,300,4218,8

einschli35 55 6,1 20 0,121,5928,0

eßlich



einschli90 175 25,9 85 0,440,2017,6

eßlich



GH-2103 40 50 3,1 10 0,390,1510,8

GH-2104 175 200 7,6 25 2,000,1918,7

GH-2105 0 250 76,2 250 0,180,0521,2

einschli155 195 12,2 40 0,060,1135,4

eßlich



einschli190 215 7,6 25 1,120,1325,2

eßlich



GH-2106 60 80 6,1 20 0,080,0121,8

GH-2106 230 250 6,1 20 0,750,1217,4

GH-2107 315 325 3,1 10 0,590,006,5

GH-2108 105 220 35,1 115 0,500,0819,8

einschli145 180 10,7 35 1,270,1020,2

eßlich



GH-2108 285 300 4,6 15 0,130,0632,4

GH-2109 5 20 4,6 15 7,931,6125,7

einschli5 10 1,5 5 10,80,6916,1

eßlich 0



GH-2110 40 160 36,6 120 0,000,0731,5

GH-2111 105 255 45,7 150 0,170,2518,8

einschli170 185 4,6 15 0,540,1421,0

eßlich



GH-2112 30 40 3,0 10 0,390,025,5

GH-2113 40 50 3,0 10 0,740,0215,5

GH-2113 130 205 22,9 75 0,030,1313,4

GH-2114 25 170 44,2 145 0,060,1612,6

einschli55 60 1,5 5 1,330,047,9

eßlich



GH-2115 70 80 3,0 10 0,180,047,1

GH-2115 100 120 6,1 20 0,140,0611,6

GH-2115 230 245 4,6 15 0,330,0114,9

GH-2116 260 375 35,1 115 0,040,0420,3

einschli365 375 3,0 10 0,500,0015,8

eßlich

Vancouver, 19. Juli 2021 - NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ) (NSJ oder das Unternehmen) gibt die vollständigen Untersuchungsergebnisse des jüngsten Bohrprogramms und zukünftige Pläne für sein Projekt Golden Hills in Arizona, USA, bekannt. Das Programm zielte auf nord-nordwestlich verlaufende geophysikalische Anomalien ab und bestand aus 16 Bohrlöchern (siehe Pressemitteilung vom 26. Mai 2021). Die Untersuchungsergebnisse aller Bohrlöcher sind vollständig; eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse ist unten dargestellt.Insgesamt wurden im Rahmen des Bohrprogramms 335 Fuß (102 Meter) mit einem Durchschnittsgehalt von über 0,4 Gramm Au pro Tonne, 695 Fuß (212 Meter) mit einem Durchschnittsgehalt von über 0,1 % Cu und 680 Fuß (207 Meter) mit einem Durchschnittsgehalt von über 20 % Fe durchteuft. Die geophysikalischen Untersuchungen haben breite Zonen mit spiegelndem Hämatit definiert, die mit größeren prämineralischen Alterationszonen in Zusammenhang stehen, aber keine gold- oder kupferhaltigen Strukturen oder geschichtete Mineralisierungen festgestellt. Zukünftige Bohrungen sollten Bohr-Fences über die Hämatit-Körper umfassen, was eine viel bessere Definition der Gold-/Kupferzonen ermöglichen wird.Alle Erkenntnisse aus dem jüngsten Bohrprogramm und der Geophysik werden zur Planung der nächsten Phase herangezogen. Die Bohrlöcher werden geplant, um frühere hochgradige Goldfunde zu erweitern und zu bestätigen, einschließlich sogenannter Zwillingsbohrungen früherer Bohrungen. Einige Löcher werden in einem 45-Grad-Winkel in Richtung Osten durch hochgradige Zonen gebohrt, die zuvor mit Bohrungen in Richtung Westen durchteuft wurden, um den Winkel und die Mächtigkeit der hochgradigen Strukturen zu bestimmen. Weitere Fence-Bohrungen sind geplant, um die bereits bekannte Mineralisierung zu erweitern, wobei nach der nächsten Bohrrunde ein Ressourcenbericht erstellt werden soll. Außerdem sind metallurgische Tests des Hämatits geplant, um festzustellen, inwieweit der Eisengehalt aufgewertet werden kann. Nach der Durchführung einer luftgestützten geophysikalischen Untersuchung des gesamten Bezirks sind Bohrtests des nördlich der aktuellen Bohrungen gelegenen Intrusivziels geplant.Richard Kern, Certified Professional Geologist, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Kern steht als Vice President of Exploration von NSJ Gold Corp. in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.NSJ gibt bekannt, dass es eine IR-Beratungs- und Marketingvereinbarung mit Michael Türk Finanzdienstleistung mit einer 6-monatigen Laufzeit vom 19. Juli 2021 bis 18. Januar 2022 abgeschlossen hat. NSJ zahlt CAD$70.000, fällig bei Unterzeichnung der Vereinbarung. Michael Türk Finanzdienstleistung, mit Sitz in Abensblick 15a, 93354 Siegenburg, Deutschland, E-Mail: aktienexperte@outlook.com Telefon: +49 151 18998662, ist ein Finanzkommunikationsunternehmen, das IR-Beratung und Marketingdienstleistungen für börsennotierte Unternehmen anbietet. Das Unternehmen nutzt eigene Medienplattformen für Marketing und Investor Relations sowie andere deutsche Websites und Marketingplattformen. NSJ Gold Corp. hält eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Golden Hills (das Konzessionsgebiet) im US-Bundesstaat Arizona, das Gegenstand einer 3%igen Net Smelter Return (NSR)-Lizenzgebühr ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich 100 Meilen westlich der Mine Kay (im Besitz von Arizona Metals Corp. /TSXV: AMC) und 80 Meilen südlich der Mine Moss (im Besitz von Northern Vertex Mining Corp. /TSXV: NEE). Das Konzessionsgebiet besteht aus 7 patentierten Claims und 114 nicht patentierten Bergbau-Claims mit 2.370 Acres (9,6 km²) Gesamtfläche. Das Managementteam von NSJ verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Minenbetrieb.WWW.NSJGOLD.COMFür das Board of DirectorsJag SandhuCEO und President778-218-9638Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sicht des Managements auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten und infolge einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angegeben wurden. Obwohl NSJ der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann NSJ keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!