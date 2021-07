Noch kein Übergang von Boom zu Bust

[Dies ist ein angepasster Auszug aus einem Kommentar, der ursprünglich am 18. Juli auf www.tsi-blog.com veröffentlicht wurde.]Einer der nützlichsten, mittelfristigen Indikatoren für das finanzielle/wirtschaftliche Umfeld ist die Performance der Industriemetalle gegenüber Gold, wie durch das GYX-Gold-Verhältnis angezeigt. Dieses Verhältnis sackt vor Finanzkrisen und heftigen Wirtschaftsabschwüngen ab und steigt in den frühen Phasen von Erholungen. Gelegentlich verzeichnet es eine "angetäuschte" Entwicklung, doch in seiner mehr als 25 Jahre alten Geschichte hatte es noch nie Probleme dabei, seinen Kurs rechtzeitig umzukehren.Mit Referenz auf den folgenden Wochenchart definieren wir "Kursumkehr" als eine Bewegung von oberhalb nach unterhalb oder von unterhalb nach oberhalb des 50-wöchigen gleitenden Durchschnitts (blaue Linie). Das GYX-Gold-Verhältnis sackte beispielsweise vor der Russland/LTCM-Krise 1998, der Rezession 2001 bis 2002, dem Aktienbärenmarkt, die Weltfinanzkrise 2007 bis 2009, die europäische Schuldenkrise 2011 bis 2012, die Yuan-Abwertungspanik 2015 und der Q4-2018 Aktienmarktpanik ab, die die Fed zu einer Kehrtwende zwang. Beachten Sie, dass das Verhältnis nach der Q4-2018 Panik erst in Q2-2020 wieder gestiegen ist, nachdem der große Reflationshandel in Gang kam.Eine kurze Nebenbemerkung: Verhältnisse, die Gold verwenden, wären keine solch verlässlichen Indikatoren für wichtige Wirtschafts- und Finanzmarkttrends, wenn der Goldpreis in großem Stil durch Manipulation verzerrt wäre.Derzeit gibt es an den Aktien-, Anleihe-, Rohstoff- und Währungsmärkten Anzeichen dafür, dass eine Bewegung weg vom Risiko im Gange ist. Diese Anzeichen begannen tatsächlich im März aufzutauchen und wurden in den letzten Wochen deutlicher. Beispielsweise haben wir uns auf das Verhältnis zwischen dem Russell2000 Small-Cap ETF (IWM) und dem S&P500 Large-Cap ETF (SPY) fixiert, das im März eine Spitze erreichte und zu Beginn dieses Monats nach unten ausbrach. Mit dem Abwärtsbreakout Anfang Juli wurde dieser Indikator von einer "gelben Flagge" zu einer "roten Flagge", insoweit die kurzfristigen Aussichten des Aktienmarktes betroffen waren.Es gibt jedoch keinen Hinweis innerhalb der Performance des GYX-Gold-Verhältnis, dass wir es hier mit mehr als nur Korrekturen der wichtigen Trends zu tun haben, die im zweiten Quartal des letzten Jahres begannen. Zumindest noch nicht. Es ist möglich, dass derartige Hinweise in den kommenden Monaten auftauchen werden, also müssen wir den neuen Daten Aufmerksamkeit schenken und nicht blind annehmen, dass die Zukunft eine einfache Ableitung der Vergangenheit sein wird.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 20. Juli 2021 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.