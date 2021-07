Endeavour Silver unterzeichnet Vereinbarung zur Akquisition von Bruner

VANCOUVER, 19. Juli 2021 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK) gibt den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung (die Vereinbarung) mit Canamex Gold Corp. zur Akquisition einer hundertprozentigen Beteiligung von Canamex´ Liegenschaft Bruner, einer Goldexploration in Nye County, Nevada, ungefähr 180 Kilometer (km) südöstlich von Reno, zu einem Preis von 10 Millionen USD in bar bekannt.Gold wurde in Bruner erstmalig im Jahr 1906 entdeckt, und in dem Bezirk waren zwischen 1906 und 1998 zeitweise kleine Bergbaubetriebe tätig. Jüngere, von früheren Betreibern durchgeführte Explorationsarbeiten umfassten Kartierung, Probenahmen, geophysikalische Untersuchungen und Bohrungen, bis hin zu einer Mineralressourcenschätzung im Jahr 2015 und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung im Jahr 2017, die einen Tagebau- und Haufenlaugungs-Minenbetrieb mit niedrigen Kapitalkosten beschrieb.- Akquisition einer hundertprozentigen Beteiligung an insgesamt 1.457 Hektar patentierter und nicht-patentierter Konzessionen, mit bereits bestehenden NSR-Royalties mit dem Rückkaufrecht an einigen Royalties.- Ideal gelegen innerhalb Nevadas nordwestlich verlaufenden Mineralgürtels Walker Lane, der derzeit mehrere produzierende Minen und neue Entdeckungen enthält.- Leicht zugänglich über geteerte Hauptstraßen und Schotterstraßen, nur 25 km von der Stadt Gabbs, Nevada, entfernt. Hochspannungsleitungen sind etwa 30 km vom Projekt entfernt vorhanden, und Wasserrechte sind gesichert.- Günstige Geologie mit Gold und Silber in gering sulfidierten epithermalen Erzgängen und in Versprengungen in Schicht- und Stockwork-Zonen. Drei Goldgebiete wurden innerhalb einer mächtigen, 3 km langen Zone anomaler Goldwerte umrissen.- Historische Ressourcen von 342.000 Unzen Gold in 17,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,61 Gramm pro Tonne wurden von Canamex Gold in drei Zonen, Paymaster, HRA und Penelas, geschätzt. Endeavour hat diese historische Ressourcenschätzung nicht verifiziert und verlässt sich nicht darauf. Siehe einschränkende Hinweise zu historischer Ressourcenschätzung unten.- Starkes Potenzial zur Entdeckung weiterer, zu Tagebau geeigneter Gold- und Silbermineralisierung zeigte sich in Oberflächenproben zwischen den Zonen Paymaster, HRA und Penelas.- Ausgezeichnete Metallurgie - Ergebnisse aus Zyanidlaugungstests zeigen Goldrückgewinnungswerte- von mehr als 85 % bei einer Größe von 0,75 bis 3,0 (ca. 1,9 bis 7,6 cm) mit Potenzial zu Run-of-Mine-Laugung.- Bietet Diversifizierung mit einem gut entwickelten Explorationsprojekt in Nevada, USA, einer stabilen Bergbaujurisdiktion von Weltklasse.Endeavour CEO, Dan Dickson, kommentierte: Wir freuen uns, unserer Projekt-Pipeline ein gut entwickeltes Edelmetall-Explorationsprojekt hinzuzufügen. Bruner ist ein guter Start zum Aufbau eines attraktiven Gold-Silber-Portfolios in Nevada und eine wachsende Akquisition im Rahmen unseres Fünf Jahres-Strategieplans, einer der führenden Silberproduzenten zu werden mit dem Potenzial zu Explorationsentdeckungen, großen Akquisitionen, kurzfristiger Produktion und organischem Wachstum.Unser Explorationsteam wird sich anfänglich auf die Verifizierung der historischen Ressourcen konzentrieren und dann seine Aufmerksamkeit auf die vielen Explorationsziele in der Liegenschaft Bruner richten. Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial der Liegenschaft Bruner zu erschließen, mit dem Ziel, einen neuen Bergbaubetrieb in einem anderen historischen Bergbaubezirk in Nevada aufzubauen.Im Rahmen der Vereinbarung, wird Endeavour 10 Millionen USD in bar für eine hundertprozentige Beteiligung am Goldprojekt Bruner, einschließlich Mineralkonzessionen, Schürfrechten, Vermögenswerten, Wasserrechten und staatlichen Genehmigungen, zahlen. Der Abschluss der Transaktionen im Rahmen dieser Vereinbarung unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die Aktionäre von Canamex.Die Ressourcenschätzung zum Goldprojekt Bruner wurde für Canamex Gold von Welsh Hagen Associates in einem technischen Bericht vom 22. Januar 2018 mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Bruner Gold Project, Updated Preliminary Economic Assessment, Nye County, Nevada, USA erstellt. Die Ressourcenschätzung erfolgte durch Oberflächenbohrungen. Genügend Arbeiten zur Klassifizierung der historischen Ressource als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve durch eine qualifizierte Person liegen nicht vor.Endeavour betrachtet die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve, hat die historische Ressourcenschätzung nicht verifiziert und verlässt sich nicht darauf. Endeavour plant Zwillings-Bohrlöcher zu bestimmten Bohrlöchern und ein Bohrprogramm zur Aufwertung der historischen Schätzung in eine aktualisierte Mineralressource.Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development von Endeavour, ist der qualifizierte Sachverständige, der diese Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat. Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetall-Bergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um seinem Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. 