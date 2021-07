First Energy Metals durchteuft auf Augustus 1,22% Lithiumoxid auf 10,5 m

Analyten-Kürzevon bis Mächtigkeit, Li Li2OBa Be Cs Fe Nb Rb Ta

ll gesamt



Einheit-Kürzelm m m ppm % ppm ppm ppm % ppm ppm ppm

Nachweisgrenze 3 0,013 3 0,1 0,052,4 0,4 0,2

Analysemethode FUS-MS-Na2O2

474017 46,6 47,61 507 0,1142 131 143 1,3334,4795 51,2

Start des oberen mineralisierten Abschnitts

474018 53,3 54,61,3 2130 0,46427 57 613 2,7756,93910 142

474019 54,6 55,61 3330 0,72643 71 11104,5326,5> 42,2

5000



474021 55,6 56,40,8 2850 0,61622 145 894 3,8898,1> 85,3

5000



474022 56,4 57,61,2 218 0,0546 503 67,20,3835,9319 72,3

474023 57,6 58,40,8 2900 0,62250 112 13803,7957,9> 58,4

5000



Gesamtmächtigk53,3 58,45,1 2286 0,49398 178 813 3 55 2115 80

eit

/

durchschnittl,



Werte

474024 58,4 59,61,2 432 0,0963 380 144 0,7374,5642 97,7

474026 67 68 1 1160 0,25130 124 60,40,7172,11110 113

474027 68 69 1 177 0,04117 88 34,40,4256,9953 124

Start des unteren mineralisierten Abschnitts

474018 69 70 1 2760 0,59103 169 60,10,3278,92240 82,9

474029 70 71 1 2070 0,4517 83 30 0,2536,71060 43,8

474031 71 72 1 8150 1,7528 117 40,30,4777,3992 95,4

474032 72 73 1 4490 0,9740 183 34,30,3269,81030 77,5

474033 73 74 1 4220 0,9179 164 33,80,6655,5907 55,3

474034 74 75 1 2100 0,4590 90 29,40,4 30,31040 24,9

474036 75 76 1 5320 1,1430 176 57,40,4280,51680 106

474037 76 77 1 5270 1,1318 146 41,20,3383,21000 142

474038 77 78 1 8520 1,8324 246 37,70,6867,2420 89

474039 78 79 1 128002,7615 480 41,50,4354,1161 95,2

474041 79 79,50,5 7780 1,6761 211 34,30,3983,7215 110

Gesamtmächtigk69 79,510,5 5675 1,2245 187 39,90,4265 967 83

eit

/

durchschnittl,



Werte

474042 79,5 80,10,6 133 0,03343 275 25,30,3357,7444 81,9

474043 121,8123 1,12 2730 0,5947 87 22 0,4527,3198 23,5

8



474044 123 124 1 618 0,1346 550 25,60,2958,868,8 45

474046 124 125,1,7 97 0,0221 598 18,60,2887,537,5 91,1

7



474047 164,5165,0,9 1130 0,24254 196 44,60,51101,561 146

4 9

Vancouver, 20. Juli 2021 - First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) (First Energy oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse von Bohrloch LC21-22 in seinem Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in Quebec (Kanada) bekannt zu geben. Das Bohrloch durchteufte eine 10,5 Meter (m) mächtige Zone mit 1,22 Prozent (%) Lithiumoxid (Li2O) in einer Bohrtiefe von 69 m. Der Abschnitt enthält auch anomale Werte anderer seltener Metalle, darunter im Schnitt 65 Teile Niob (Nb) pro Million (ppm), 967 ppm Rubidium (Rb), 83 ppm Tantal (Ta), 187 ppm Beryllium (Be), 39,9 ppm Cäsium (Cs) und 0,42 % Eisen (Fe). Weiter oben im Bohrloch bei 53,3 Meter wurde ein 5,1 m mächtiger mineralisierter Abschnitt mit 0,49 % Lithiumoxid durchteuft. Dieser Abschnitt zeichnet sich durch hohe Rubidiumwerte aus, wobei drei Proben mehr als 5.000 ppm Rubidium - über der Nachweisgrenze der verwendeten Analysemethode des Labors - lieferten (für Einzelheiten siehe Tabelle 1).Bohrloch LC21-22 wurde im Lithiumprospektionsgebiet Augustus auf dem Konzessionsgebiet an folgendem Standort niedergebracht: 286934E, 5367973N (NAD 1983 UTM Zone 18N), und zwar mit einem Azimut von 53,2 Grad und einem Einfallwinkel von 58,8 Grad bis in eine Gesamtbohrtiefe von 168 m. Bei allen gemeldeten Abschnitten handelt es sich um gebohrte Mächtigkeiten; sie wurden noch nicht in wahre Mächtigkeiten umgerechnet.Das Bohrprogramm basiert auf den historischen Erkundungsdaten und dem Oberflächenschürf- und Probenahmeprogramm des Unternehmens, das derzeit im Gange ist. Auf dem Konzessionsgebiet wurden auch mehrere historische Bohrlochkragen gefunden, die bei der Lokalisierung und Ausrichtung der Bohrlöcher für das aktuelle Programm hilfreich waren. Die Firma Forage Hebert Inc. Drilling aus Amos, Quebec, an die der Auftrag für das Bohrprogramm vergeben wurde, hat am 5. April mit den Arbeiten dafür begonnen. Für diese Arbeiten wird ein Bohrgerät vom Typ B-20 eingesetzt, das eine Kapazität von bis zu 1.000 Meter tiefen Bohrungen hat. In der Nähe des Konzessionsgebiets wurde eine Kernhütte für die Bohrkernprotokollierung, Probenaufbereitung und Lagerung errichtet. Bis dato wurden auf dem Konzessionsgebiet insgesamt 26 Kernbohrlöcher über insgesamt 4.505 m abgeschlossen. Der Bohrkern wird in der Kernhütte mittels einer Steinsäge protokolliert und beprobt. Für die Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) werden Feldduplikate, Standard- und Leerproben in branchenüblichen Abständen eingesetzt.Die Proben wurden unter Verwendung von Best Practices verpackt und markiert und an Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster (Ontario) zur Probenvorbereitung und Analyse unter Verwendung von Laborcode Ultratrace 7 und Natriumperoxidfusion (Na2O2), wie nachstehend zusammengefasst, geliefert. ACTLABS ist ein unabhängiges kommerzielles, akkreditiertes ISO-zertifiziertes Labor.Die Proben werden in einem Zirkontiegel mit Natriumperoxid aufgeschmolzen. Die geschmolzene Probe wird in konzentrierter Salpeter- und Salzsäure aufgelöst. Die resultierenden Lösungen werden verdünnt und dann mittels ICP-OES und ICP-MS analysiert. Alle Metalle sind in Lösung.Die aufgeschmolzenen Proben werden verdünnt und mittels Agilent 7900 ICP-MS analysiert. Die Kalibrierung erfolgt unter Verwendung von fünf synthetischen Kalibrierungsstandards. Mit jeder Probencharge wird zur Kalibrierung und Qualitätskontrolle ein Satz (10-20) geschmolzenes zertifiziertes Referenzmaterial verwendet. Aufgeschmolzene Doppelproben werden nach jeder 10. Probe eingefügt.Die Proben werden mit mindestens 10 zertifizierten Referenzmaterialien für die erforderlichen Analyten analysiert, die alle durch Aufschmelzen mit Natriumperoxid hergestellt wurden. Jede 10. Probe wird doppelt vorbereitet und analysiert; nach jeder 30. Probe wird eine Blindprobe vorbereitet und analysiert. Die Proben werden mit einem Varian 735ES ICP analysiert und interne Standards werden als Teil des Standardbetriebsverfahrens verwendet. Quelle: https://actlabs.com/geochemistry/lithogeochemistry-and-whole-rock-analysis/peroxide-total-fusion/Afzaal Pirzada, ein geologischer Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung am Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in den Townships Landrienne und Lacorne in Quebec, Kanada. Das Konzessionsgebiet umfasst 337 Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von mehr als 15.000 Hektar, die sich etwa 40 km nordwestlich der Stadt Val d'Or auf den Kartenblättern 32C/05 und 32D08 befinden. Die Claims des Konzessionsgebiets verteilen sich auf mehrere Claimblöcke, die 2021 von verschiedenen Verkäufern als Option erworben wurden. Das Unternehmen hat für das Konzessionsgebiet einen Arbeitsplan erstellt, der Kernbohrungen, metallurgische Testarbeiten zur Herstellung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität und Ressourcenschätzungen umfasst. Bisher hat das Unternehmen historische Bohrdaten aus 74 historischen Bohrlöchern mit einer Bohrlänge von insgesamt 12.123,14 m zusammengestellt, von denen 6.024 m während der 1950er Jahre bei den Lithiumprospektionsgebieten gebohrt wurden. Mehrere Bohrlochergebnisse zeigten Abschnitte mit mehr als 1 % Lithiumoxid an.First Energy Metals ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Aufbau eines Mineralkonzessionsportfolios mit mehreren Rohstoffen gerichtet ist. Ziel des Unternehmens ist es, Mineralprospektionsgebiete in Nordamerika in den Technologie-, Edelmetall- und Basismetallsektoren zu identifizieren, zu erwerben und zu erkunden.Die Strategie des Unternehmens sieht Folgendes vor:- Erwerb und Ausbau von Projekten durch Prospektionen und Explorationen im Frühstadium;- Suche nach Joint-Venture-Partnern für die Finanzierung der zukünftigen Exploration und Projektentwicklung- Schaffung von Unternehmenswert durch Explorationserfolge.First Energy wird sein Portfolio mit mehreren Rohstoffen weiterhin durch organische Akquisitionen neuer Projekte und Chancen erweitern, um nach und nach Mehrwert zu schaffen und Projekte hinzuzunehmen.FÜR DAS BOARD VON First Energy Metals Ltd. Gurminder SanghaGurminder Sangha, Chief Executive Officer & DirectorNähere Informationen erhalten Sie über: gsangha@firstenergymetals.com oder (604) 375-6005.Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung und haben den Inhalt dieser Mitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.Zukunftsgerichtete Informationen: Abgesehen von den Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen basieren, die dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung entsprechen Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die entsprechenden Bedingungen.Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Fähigkeit des Unternehmens getroffen, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Das Unternehmen hat auch angenommen, dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der darin enthaltenen Ungewissheit nicht bedenkenlos auf solche Informationen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!Hinweis: Zur Umrechnung von Li in Li2O-Werte wurde ein Standard-Umrechnungsfaktor von 2,15 verwendetBei allen angegebenen Abschnitten handelt es sich um erbohrte Mächtigkeiten, sie wurden noch nicht in wahre Mächtigkeiten umgewandelt.