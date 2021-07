Kasachstan: Einwohner kauften im Mai mehr als 1.800 Goldbarren

Die Bürger Kasachstans kauften im Mai dieses Jahres 1.813 kleine Barren mit einem Gesamtgewicht von 60,7 kg, dies berichtet die Zentralbank des Landes Die Nationalbank hatte im Jahr 2017 ein Programm zum Verkauf und Rückkauf von kleinen Barren aus Feingold für die Bevölkerung gestartet. Insgesamt wurden seitdem 54.780 Goldbarren mit einem Gesamtgewicht von 1,95 Tonnen verkauft, heißt es in der Meldung.Die Goldbarren werden in fünf verschiedenen Stückelungen angeboten: 5, 10, 20, 50 und 100 Gramm. 10-Gramm-Barren seien bei den Käufern am beliebtesten und machen 30% des bisherigen Verkaufsvolumens bzw. 16.630 Stück aus. Ihnen folgen 100-Gramm-Barren mit 12.128 Stück (22%) und 20-Gramm-Barren mit insgesamt verkauften 11.430 Stück (21%), 5-Gramm-Barren mit 8.650 Stück (16%) und 50-Gramm-Barren mit 5.942 Stück (11%).Die Barren sind mit Sicherheitselementen (spiegelnde Oberfläche der Barren, Mikrotext und geprägter Rand) und einer speziellen Verpackung versehen, die vor mechanischen Beschädigungen schützt und ein einfaches Erkennen einer möglichen Öffnung erlaubt. Die Schutzverpackung dient zudem als Qualitätszertifikat. Daher wird davon abgeraten, die Verpackung der Barren zu öffnen.© Redaktion GoldSeiten.de