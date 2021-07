"Sparschwein" aus der Wikingerzeit auf der Isle of Man entdeckt

Ein "Sparschwein" aus der Wikingerzeit voller Silbermünzen wurde im Frühjahr auf der Isle of Man entdeckt, dies berichtet dailymail.co.uk Die Schatzsucherin namens Kath Giles machte den bedeutenden Fund im April mit ihrem Metalldetektor. Bereits im vergangenen Jahr hatte die frühere Polizistin mit der Entdeckung einer Sammlung von Gold- und Silberschmuck Schlagzeilen gemacht.Die 87 Münzen wurden den Angaben zufolge in England, Dublin, Deutschland und auf der Isle of Man geprägt. Weiterhin wurden 13 Stücke von Silberarmreifen entdeckt.Es wird davon ausgegangen, dass die Silberstücke, die aus der Zeit zwischen 1000 und 1035 n. Chr. stammen, von ihrem Besitzer damals absichtlich zur sicheren Aufbewahrung vergraben wurden.© Redaktion GoldSeiten.de