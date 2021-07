Wurde Macrons Forderung nach neuen Goldverkäufen des IWF abgeschmettert?

Die Möglichkeit von erneuten monetären Goldverkäufen durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) geriet letzten Monat in die internationalen Schlagzeilen, als Frankreichs Präsident und ehemaliger Rothschild-Banker, Emmanuel Macron, während einer Pressekonferenz im Elysée-Palast in Paris am 10. Juni einen Aufruf für solche Verkäufe machte, und zwar im Vorfeld des G7-Gipfels in England ein paar Tage später.In seiner Rede vom 10. Juni mit dem Titel "G7 / NATO Press Briefing", während er sich auf Pläne bezog, die afrikanischen Volkswirtschaften über eine neue Zuweisung und Umverteilung von Sonderziehungsrechten (SZR) zu finanzieren, sagte Macron, dass der SZR-Plan: "sollte durch eine Vereinbarung ergänzt werden, auch einen Teil unserer Goldreserven zu verkaufen und Investitionen zu finanzieren. Warum? Weil die Goldreserven des IWF durch die Krise im Wert gestiegen sind. Weil Gold ein Zufluchtsort für Investoren war. Wir sollten diesen überschüssigen Gewinn an die ärmsten Länder, vor allem in Afrika, weitergeben."(G7 / NATO - Präsident Emmanuel Macron - Pressebriefing (Elysée-Palast, 10. Juni 2021)Während einige Medien damals berichteten, dass Macron die Gruppe der Sieben (G7 - Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien, USA, Kanada) aufforderte, einen Teil ihrer monetären Goldreserven zu verkaufen, ist dies nicht der Fall, und er sprach speziell über das Gold des IWF. Um zu sehen, warum das so ist, müssen wir uns den Kontext ansehen, in dem Macron die Bemerkungen vom 10. Juni gemacht hat, wo er auch sagte:"Auf dem Pariser Gipfel hat sich Frankreich verpflichtet, [seine neuen SZRs nach Afrika umzuverteilen], so dass mindestens 100 Milliarden Dollar an die afrikanischen Volkswirtschaften gehen. In Wahrheit müssen wir 150 Milliarden Dollar anstreben. Wir werden alles tun, was wir können, um einen Konsens [mit anderen reichen Ländern] über diese [Umverteilung] zu erreichen.""Der G7-Gipfel sollte es uns ermöglichen, diese historische Vereinbarung zu erreichen, mit dem Ziel, dass mindestens 100 Milliarden Dollar an Sonderziehungsrechten an Afrika gehen."Der Pariser Gipfel, auf den sich Macron bezog, war der "Gipfel zur Finanzierung afrikanischer Volkswirtschaften", der am 18. Mai 2021 in Paris stattfand und an dem eine große Gruppe afrikanischer Staatsoberhäupter sowie einige europäische Staatsoberhäupter teilnahmen, außerdem die üblichen Verdächtigen aus den internationalen Institutionen G20, G7, IWF, Weltbank, OECD, EBRD und Afrikanische Entwicklungsbank. Auch die Chefin des IWF, Kristalina Georgieva, war anwesend, und sie hielt sogar eine Konferenzrede.Im Einklang mit dem koordinierten globalen politischen Spielbuch zu allem, von fiskal- und geldpolitischen Stimuli bis hin zur WEF-Reset-Propaganda, spielten die Regierungen und Institutionen auf dem Pariser Gipfel die COVID-Karte, indem sie die Notwendigkeit einer massiven Finanzierung Afrikas mit einem buchstäblichen "Build Back Better" forderten. Überraschenderweise haben sie nicht Klaus Schwab herausgeholt, der an diesem Tag wohl anderweitig beschäftigt war.Das Pariser Gipfeltreffen am 18. Mai war nach einem OpEd-Brief über die Finanzierung afrikanischer Volkswirtschaften entstanden, der am 14. April in der Financial Times veröffentlicht wurde und von den Staatsoberhäuptern von neun afrikanischen Ländern und den Staats- und Regierungschefs von Frankreich (Macron), Deutschland (Merkel), Italien, den Niederlanden, Spanien und Portugal sowie den Präsidenten der Europäischen Kommission (Ursula von der Leyen) und des Europäischen Rates unterzeichnet wurde.Die SZR, auf die sich Macron bezog, sind neue vorgeschlagene SZR in Höhe von 650 Milliarden US-Dollar, die die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der Gruppe der 20 (G20) bei einem Treffen am 7. April 2021 den IWF aufforderte, "zu schaffen", um "den langfristigen globalen Bedarf an zusätzlichen Reserveaktiva zu decken".Basierend auf den bestehenden IWF-Länderquoten und -Zuteilungen würden die afrikanischen Länder von diesen 650 Milliarden US-Dollar an neuen SZRs jedoch insgesamt nur 34 Milliarden US-Dollar erhalten, und davon würde Subsahara-Afrika 24 Milliarden US-Dollar an neuen SZRs erhalten. Dies, so Macron, müsse durch eine Umverteilung oder Schenkung von SZRs von den Industrieländern an die Entwicklungsländer aufgestockt werden, um die Gesamtsumme für Afrika auf 100 Milliarden US-Dollar zu erhöhen.Und an dieser Stelle wird es interessant. Denn auf einer Pressekonferenz am 18. Mai nach dem Pariser Gipfel zur Finanzierung der afrikanischen Volkswirtschaften forderte Frankreichs Macron, der Ex-Rothschild-Banker, den Verkauf der Goldreserven des IWF zu unterstützen: