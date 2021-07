Apollo Minerals Ltd.: Erste Bohrungen bringen Entdeckung

Genug der schlechten Meldungen für heute. Apollo Minerals gab heute die Auswertungen der allerersten Bohrungen auf dem Zink-Blei-Projekt Kroussou der Firma heraus: Link Es wurden die ersten 11 Bohrungen ausgewertet und die Firma hat auf dem ersten von 18 Zielen, gleich einen bzw. mehrere Volltreffer landen können:Die besten Bohrungen zeigten hohe Zink-Blei-Gehalte und diese breit mineralisierten Zonen starten bereits ab einer Tiefe von wenigen Metern (0,8 Meter bis 34 Meter).Beeindruckend die Mächtigkeit der Mineralisierungen mit bis zu 40 Metern durchgehenden Zink- und Bleivorkommen und stetigen Gehalten von über 2% bis über 3% mit einigen höhergradigen Einschüssen in den Bohrkernen.Es wurden auf Dikaki, dem ersten Ziel auf dem 80 Kilometer langen Trend, bislang 46 Diamantkernbohrungen abgeschlossen, heute 11 Bohrungen veröffentlicht. Der Rest wird folgen, was den News-Flow hochhalten sollte.Das Team vor Ort hat bereits das zweite Ziel (Niamabimbou) in Angriff genommen und dort mit den Bohrungen begonnen:Ein toller Start für Apollo auf dem neuen Projekt. Wir mussten uns lange gedulden, bis die Firma die Corona-Einschränkungen überwinden und bis man ein Geologenteam samt Bohrfirma auf das Projekt bringen konnte.Nun aber der sofortige Erfolg, mit dem ersten Bohrungen auf dem ersten von 18 Zielen.Der News-Flow sollte nun stetig sein und die Größe des Projektes macht die Angelegenheit für mich so spannend. Die Vorbesitzer haben viele Ziele auf dem 80km langen Trend identifiziert und Apollo macht sich nun daran, diese "aufzubohren".Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von 38,89% bei einem massiven Handelsvolumen von >29 Millionen Aktien. Ich halte die Position unverändert.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.