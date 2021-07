Marvel Discovery erwirbt Konzessionsflächen neben den Gebieten von Sassy

Vancouver, 21. Juli 2021 - Marvel Discovery Corp. (TSX-V: MARV), (Frankfurt: O4T1), (MARVF: OTCQB); (Marvel oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen durch Abstecken insgesamt 478 Claims (das Konzessionsgebiet) mit einer Gesamtfläche von 11.875 Hektar rund 25 Kilometer östlich des von New Found Gold betriebenen Projekts Queensway erworben hat. Die neuen Claims grenzen unmittelbar an das von Sassy Resources explorierte Projekt Gander North, zu dessen Führungsteam Shawn Ryan zählt. Shawn ist ein international führender Experte auf seinem Gebiet, und sein gutes Gespür im Rahmen von Prospektionen hat maßgeblich zur Auffindung einer Reihe neuer großformatiger Goldlagerstätten beigetragen und sowohl im Yukon als auch in Neufundland einen wahren Goldrausch ausgelöst.Abbildung 1. Standort des Projekts Gander North mit Marvel Discovery als Betreiberhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60595/MARV_21-07-21_DEPRcom.001.pngDas Konzessionsgebiet liegt in unmittelbarer Nähe des Dog Bay-Appleton-Grub Line-Verwerfungssystems, einer Verwerfungszone (crustal-scale), die sich von der Nordküste Neufundlands ausgehend 200 km in südwestlicher Richtung durch das Projekt Gander hindurch erstreckt (Abbildung 2). Die strukturellen Korridore im Zentrum Neufundlands stehen in engem Zusammenhang mit den jüngsten Goldentdeckungen, zu denen auch das von Marathon Gold betriebene Goldprojekt Valentine zählt, das 6,0 Millionen Unzen beherbergt (https://marathon-gold.com/valentine-gold-project/).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60595/MARV_21-07-21_DEPRcom.002.pngAbbildung 2. Lage der Marvel-Neuübernahme Gander North entlang des regionalen Deformationskorridors Grub LineDie nordöstlich verlaufenden Strukturlineamente, die erstmals von Sassy Resources unmittelbar im Südosten entdeckt wurden, setzen sich vermutlich auf dem Konzessionsgelände fort. Eine Auswertung der regionalen Magnetfelddaten zeigt, dass in NNO-Richtung verlaufende ophiolithische Schubverwerfungen von einer Reihe spröder, nordostwärts ziehender Verwerfungsbrüche durchschnitten werden, was auf ein regionales Umfeld hinweist, das jenem der vielversprechenden östlich gelegenen Exploits Subzone ähnelt. Die Goldmineralisierungsmodelle entlang der Exploits Subzone basieren auf einem strukturellen Umfeld, das jenem bei Fosterville im australischen Bundesstaat Victoria entspricht (https://exploitsdiscovery.com/projects/).Chief Executive Officer Karim Rayani meint dazu: Neufundland steht kurz davor, zu einem der großen Bergbau-Rechtssysteme auf internationaler Ebene zu avancieren; erst vor kurzem hat die Firma New Found Gold Bohrabschnitte aus dieser Region veröffentlicht. Hier bietet sich die perfekte Gelegenheit für zahlreiche Entdeckungen. Marvel kann aus meiner Sicht mit einem der besten Wertversprechen aufwarten. Marvel bleibt seinem ambitionierten Ansatz in Bezug auf den Erwerb von Liegenschaften, die von größeren Unternehmen übersehen wurden, treu. Das Konzessionsgebiet Gander North ist ein aufregender Neuzugang zu unserem Portfolio und erweitert unseren Grundbesitz alleine in der Region Gander auf 29.300 Hektar; unsere anderen Liegenschaften auf der Insel sind hier noch gar nicht eingerechnet. Damit kämen wir nach neuer Berechnung auf eine Konzessionsfläche von rund 60.000 Hektar. Wir freuen uns schon auf die Durchführung hochauflösender magnetischer Messungen im gesamten Konzessionsgebiet und auf die Einbindung von Mineralisierungstrends und historischen Ergebnissen, die uns dabei helfen werden, unsere Explorationsmaßnahmen auf jene Gebiete einzugrenzen, wo es sich am meisten lohnt.Herr Mike Kilbourne, P. Geo, hat in seiner Funktion als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung für das Unternehmen geprüft und genehmigt.Die Arbeiten des qualifizierten Sachverständigen reichen nicht aus, um das historische Datenmaterial zu den das Konzessionsgebiet Gander North umfassenden Liegenschaften, insbesondere im Hinblick auf die historische Exploration, die angrenzenden Betreiber und die geologischen Aktivitäten der Regierung zu verifizieren. Dieses Datenmaterial dient lediglich als Hinweis auf das im Konzessionsgebiet Gander North vorhandene Explorationspotenzial und sagt möglicherweise nichts über die erwarteten Ergebnisse aus.Die bereits seit mehr als 25 Jahren an der TSX Venture Exchange gelistete Firma Marvel ist ein aufstrebendes kanadisches Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen widmet sich der systematischen Exploration seiner umfangreichen Liegenschaften in:- Neufundland (Projekte Slip, Victoria Lake, Hope Brook, Gander South und Gander North - Goldprospektionsgebiete)- Atikokan, Ontario (BlackFly - Goldprospektionsgebiet)- Red Lake, Ontario (Camping Lake - Goldprospektionsgebiet)- Elliot Lake, Ontario (Serpent River/Pecors - Ni-Cu-PGE-Entdeckung) & (Uran - Seltene Erden)- Quebec (Duhamel - Ni-Cu-Co-Prospektionsgebiet & Titan-, Vanadium- und Chromprospektionsgebiete)- Prince George, British Columbia (Wicheeda North - Prospektionsgebiet mit Seltenen Erden)Webseite des Unternehmens: https://marveldiscovery.ca/IM AUFTRAG DES BOARDS Marvel Discovery Corp.Karim RayaniKarim Rayani, President/Chief Executive Officer, DirectorTel: +1 604 716 0551E-Mail: k@r7.capital#110 - 175 Victory Ship WayNorth Vancouver, BC, V7L 0B2VANCOUVER TEL: +1 (604) 670-0019TORONTO TEL: +1 (416) 477-1220www.marveldiscovery.cominfo@marveldiscovery.comHaftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements widerspiegeln. 