Silber-Plackerei

Für das COMEX-Silber war es bisher ein herausforderndes und frustrierendes Jahr. Inflation wütet, während die Zinsen fallen, dennoch fällt der COMEX-Silberpreis im Jahresvergleich niedriger aus. Das bringt viele Silberinvestoren zur Frage: Besteht noch immer Hoffnung auf eine erneuerte Rally oder ist das eine aussichtslose Sache geworden?Die Dinge waren vor allem in letzter Zeit herausfordernd. Vor dem Juni-Treffen des FOMC fiel COMEX-Silber im Jahresvergleich höher aus und wurde bei 28 Dollar gehandelt. Nach dem Treffen fiel es in eine 4-Wochenspanne, in der die Preise zwischen 26 Dollar und 26,50 Dollar gefangen schienen. Und nun, nach einem scharfen Selloff in den letzten Tagen, hält sich der Preis knapp über 25 Dollar. Das stellt eine Preisabnahme von 5% im Jahresvergleich dar.Doch ich werde mich heute nicht zu viel beschweren, da wir uns zumindest noch immer über 25 Dollar halten. Das mag nicht nach viel klingen, doch im Großen und Ganzen ist es wichtiger als es scheint. Warum? Obwohl wir alle vom fehlenden Auftrieb in diesem Jahr frustriert sind, so ist es vernünftig, den langfristigen Chart durch die Linse der Konsolidierung zu betrachten.Nachdem das digitale COMEX-Silber sieben Jahre zwischen 14 und 18 Dollar zubrachte, ist es innerhalb nur drei Wochen im letzten Jahr von 20 Dollar auf 30 Dollar gestiegen. Diese rasche Entwicklung führte zu einer Konsolidierungsphase, während der "Markt" eine neue Preisspanne verdaut und neu kalibriert, die mehr als 50% über der vorherigen Spanne liegt. Ich sage es hier erneut: Die vorherige Spanne blieb mehr als sieben Jahre lang bestehen! Das ist eine lange Zeit für Produzenten, Lieferanten, Nutzer und Investoren, sich an niedrige und stabile Preise zu gewöhnen.Und nun, nach diesem 3-Wochenanstieg Ende Juli und Anfang August 2020, gewöhnt sich die Silberwelt noch immer an eine neue Preisspanne, die mehr als 50% so hoch ist als während der Zeitspanne von 2013 bis 2019. Es braucht eine Weile, bis das ins Bewusstsein eingedrungen ist, und der Preis muss diese höheren Niveaus halten, damit es über die Angebots- und Nachfragelieferkette zum "neuen Normal" wird.Vor diesem Hintergrund ist die frustrierende Seitwärtsplackerei vielleicht verständlicher? Verstehen Sie bitte, dass ich nicht gewillt bin, die Rolle der Banken und der CFTC zu vergeben oder zu ignorieren, die sie bei der Beibehaltung der Manipulation spielten. Doch wenn wir die letzten zehn Jahre auf einem Wochenchart betrachten, dann erkennen wir eine klaren Breakout und einen Wimpel/Konsolidierung. Dieser Wimpel ist eine Spanne, die abwärts bei 22 Dollar und aufwärts bei 28 Dollar beschränkt ist. Was ist der Median oder die Mitte? 25 Dollar. Und deshalb ist das Halten über 25 Dollar so wichtig für mich.Lassen Sie uns nach dieser Zusammenfassung die Frage im ersten Paragraphen beantworten. Gibt es noch immer Hoffnung auf eine erneuerte Rally oder ist Silber eine aussichtslose Sache? Die Analyse und der obige Chart sollten das klarstellen. Eine Rally in COMEX-Silber über 28 Dollar - bei der der Preis zwei Wochen hintereinander über diesem wichtigen Niveau schließt - wird einen Aufwärtsbreakout erzeugen. Dies wird zu einer Entwicklung auf 30 Dollar und im Folgenden auf 34 Dollar oder höher führen.Ein Rückgang in COMEX-Silber unter 22 Dollar - bei dem der Preis zwei Wochen hintereinander unter diesem wichtigen Niveau schließt - wird einen Abwärtsbreakout erzeugen. Das wird zu weiteren Verkäufen und einen wahrscheinlich anhaltenden Rückgang auf 20 Dollar oder niedriger führen. Bis dahin bleibt der Preis in diesem neuen Normal gefangen, mit einem Durchschnitt von etwa 25 Dollar je Unze. Wir achten auf - und Sie sollten das auch tun - jegliche Anzeichen dafür, dass sich der Preis aufwärts oder abwärts bewegt. Wie üblich hoffe ich für uns alle, dass Ersteres eintreffen wird.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 21. Juli 2021 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.