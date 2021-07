WGC: Indiens Goldmarkt im Juni 2021

Mukesh Kumar, Senior Analyst, India, veröffentlichte auf dem Goldhub-Blog des World Gold Council am gestrigen Mittwoch Informationen zur Entwicklung des indischen Goldmarktes im Juni. Das Land gilt als der zweitgrößte Goldverbraucher nach China.• Der inländische Goldpreis endete im Juni um 5,1% niedriger bei 46.504 Rs/10g.• Nachfrage im Einzelhandel verbesserte sich mit dem Auslaufen der Lockdowns.• Die offiziellen indischen Importe blieben gedämpft und der Abschlag im lokalen Markt wurde geringer.• Der Korrektur des örtlichen Goldpreises lockte lokale Anleger in Gold-ETF. Der Gesamtbestand der indischen goldgedeckten ETF (Gold-ETF) erreichte Ende Juni 34,2 t; ein Nettozufluss von 1 t (3,6 Mrd. Rs; 66 Mio. US$) .• Die Reserve Bank of India (RBI) erhöhte in dem Monat ihre Reserven um 9,4 t Gold und verfügt damit nun über gesamte Goldreserven von 705,6 t.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de