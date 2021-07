Silber tendiert wieder Richtung Süden

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Silberpreis zeigt sich im großen Bild durchaus behauptet gegenüber dem Goldpreis. Auf Tageschartbasis deutet sich jedoch kurzfristig eine weitere Verlustwelle an, sodass Silber unterhalb der jüngst aufgegebenen Unterstützung von 25,55 USD, zunächst weiter in Richtung 23,75 USD zurückfallen dürfte. Im Ausdehnungsfall wäre sogar ein Test des Unterstützungslevels bei 22,45 USD denkbar - allerdings dies eben nur im Falle einer Korrekturausdehnung zu erwarten wäre.Sollte sich Silber hingegen zuvor gen Norden orientieren und dabei über 25,55 USD per Tagesschluss ansteigen, erscheinen vielmehr wieder anziehende Preise bis 26,60 USD und darüber 27,70 USD denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.