Palladium - Erholungschance mit Händen zu greifen

Seit dem neuen Allzeithoch bei 3.017 USD befindet sich der Palladiumpreis in einer übergeordneten, volatilen Korrektur. Diese führte ihn zunächst im Juni durch eine massive Verkaufswelle bis an die Unterstützung bei 2.405 USD, die von den Bullen verteidigt wurde. Einer Erholung bis an den Widerstand bei 2.875 USD folgte in den letzten Tagen die nächste Abwärtsbewegung, die am Support bei 2.540 USD aufgefangen wurde.Mit dem Anstieg an die Hürde bei 2.735 USD hat sich die Lage für die Palladium-Bullen wieder entspannt und Verkaufssignale wurden verhindert. Dennoch müssen die Käufer die Chance jetzt auch nutzen und den Wert über 2.735 USD antreiben, um die Erholung bis 2.875 USD fortsetzen zu können. Darüber wäre sogar ein Kaufsignal etabliert und ein Anstieg an das Rekordhoch möglich.Schon Abgaben unter 2.639 USD würden dagegen die Erholung stoppen und für einen Rückfall auf 2.540 USD sorgen. Darunter käme es zu weiteren Verlusten bis 2.405 USD und damit der Fortsetzung des Abwärtstrends.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG