Indiens Goldimporte im Juniquartal um Vielfaches gestiegen

Indien hat im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021-22 deutlich mehr Gold importiert als im Vorjahreszeitraum. In den drei Monaten bis Ende Juni stiegen die Goldimporte des Landes im Vergleich zum Vergleichszeitraum um ein Vielfaches an und erreichten einen Wert von 7,9 Mrd. USD. Dies geht aus einem aktuellen Artikel der Webseite der Economic Times hervor, welcher sich auf Daten des Handelsministeriums bezieht.Von April bis Juni 2020 hatte das Land Importe des gelben Metalls in Höhe von nur 688 Mio. USD verzeichnet.Indien gilt mit Einfuhren von jährlich 800–900 Tonnen des gelben Metalls als größter Goldimporteur weltweit. Ein Großteil davon entfällt auf die Schmuckbranche.Die Silberimporte gingen im Juniquartal indes zurück. Sie verringerten sich den Angaben zufolge um 93,7% auf 39,4 Mio. USD.© Redaktion GoldSeiten.de