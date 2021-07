Silberpreismanipulation wird nicht aufhören  Keith Neumeyer

Keith Neumeyer, CEO der Bergbaugesellschaft First Majestic Silver , sprach mit Daniela Cambone von Stansberry Research jüngst über die Preisentwicklung von Silber.Laut dem langjährigen Branchenexperten wird der Silberpreis durch die Unmengen von Papiersilber, die durch die Banken gehandelt werden, manipuliert. "Wir haben keine Kontrolle über den Preis des von uns produzierten Produkts, was ein großer Fehler im System ist," so Neumeyer.Abhilfe könnte nur geschaffen werden, indem Anleger nur physisches Metall akzeptieren oder behördlich gegen den unbegrenzten Papiergoldhandel vorgegangen werde: "Es gibt nur zwei Lösungen: Der Investor muss physisches Metall kaufen und Metall vom Markt nehmen. Oder die einzige andere Lösung ist, dass die Regulierungsbehörden eingreifen und den Banken sagen, dass sie nicht unbegrenzt viele Papiere verkaufen können, sondern dass es eine physische Deckung geben muss."Neumeyer erklärt zudem, dass er über die Stärke der Preiskorrektur der vergangenen Wochen überrascht sei. Einen Boden könnte das Metall seiner Meinung nach im August oder September bilden. Zum Jahresende erwarte er aber nach wie vor einen Silberpreis von 30 USD je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de