AmmPower: Absichtserklärung hinsichtlich Bereitstellung von grünen Ammoniak-Energielösungen

Vancouver, 26. Juli 2021 - AmmPower Corp. (CSE: AMMP, OTCQB: AMMPF, FWB: 601A) (AmmPower oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung mit Porto Central im brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo, nahe der Staatsgrenze zu Rio de Janeiro, hinsichtlich der Entwicklung einer Produktionsanlage, der Lagerung sowie des Vertriebs von grünem Ammoniak unterzeichnet hat. Porto Central wird als ein neuer Tiefsee-Mehrzweck-Industriehafenkomplex entwickelt, mit Zugang zu Autobahnen, zukünftigen Eisenbahnlinien und anderer Infrastruktur. Porto Central, das zurzeit entwickelt wird, wird unterschiedliche Arten von Terminals und Industrien beherbergen, die auf effiziente Weise strategische Wirtschaftssektoren beliefern werden, wie etwa Öl und Gas, Energieerzeugung, Offshore-Unterstützung, Landwirtschaft, Bergbau, Container, Stückgut sowie Industrien, die ein umfassendes Hinterland in Brasilien beliefern und Schifffahrtsrouten rund um die Welt ermöglichen.AmmPower wird seine einzigartige grüne Ammoniaktechnologie bereitstellen, um Energielösungen für Häfen zu unterstützen, einschließlich der Produktion von grünem Ammoniak-Kraftstoff, der für die Schifffahrt verwendet werden kann. Porto Central wird es AmmPower durch sein Flüssigmassengut-Terminal, bekannt als Porto Central Energy Terminal, ermöglichen, bei Bedarf sauberen Wasserstoff und Ammoniak in der gesamten Region zu transportieren. Porto Central wird auch als Energieknotenpunkt fungieren und mit AmmPower zusammenarbeiten, um Energie und Strom in das nationale und auch internationale Netz zu liefern.Porto Central befindet sich in einer strategisch günstigen Position im Zentrum der brasilianischen Ostküste im Südosten von Brasilien, die über 65 % des gesamten BIP des Landes repräsentiert - in der Nähe des stärksten Produktionszentrums und mit einem Markt von über 100 Millionen Verbrauchern. AmmPower wird in der Lage sein, Ammoniak für eine Vielzahl an Anwendungen zu liefern, einschließlich der Energieinfrastruktur, der Bewegung von Wasserstoff, Kraftstoff für die Schifffahrtsindustrie und Düngemittel für den riesigen landwirtschaftlichen Bedarf Brasiliens. Zurzeit importiert Brasilien 90 % seiner Düngemittel und AmmPower möchte dazu beitragen, den Anteil der Selbstversorgung im Agrarbereich und in der Lebensmittelindustrie zu erhöhen.Dr. Gary Benninger, CEO von AmmPower, sagte: Es ist ein unglaublicher Schritt nach vorne für AmmPower, mit Porto Central zusammenzuarbeiten, um einen der führenden Häfen der Welt für saubere Energie zu schaffen. Die Technologie von AmmPower wird es Porto Central ermöglichen, grünen Wasserstoff und Ammoniak als Kraftstoff für die großen Schiffe im Hafen sowie für die kleinen Schlepper und andere Maschinen vor Ort zu nutzen. Darüber hinaus stellt die Möglichkeit, mit sauberem Strom einen Beitrag zur Versorgung des brasilianischen Stromnetzes zu leisten und sauberen Dünger für den Großteil der Bevölkerung zu produzieren, eine großartige Möglichkeit dar.Brasilien hat über 200 Millionen Einwohner und befindet sich in einer strategisch günstigen Position für den Zugang zu den weltweiten Schifffahrtsrouten, zumal Porto Central die effizienteste Seeroute nach Asien und in den Nahen Osten ist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60650/AMMpower23.0721_DE_PRCOM.001.jpegMasterplan-Grundriss von Porto CentralAngesichts einer Fläche von über 20 Millionen m² wird Porto Central als einer der neuesten Tiefsee-Industriehafenkomplexe Brasiliens fungieren, der einen Tiefgang von 25 m ermöglichen und in der Lage sein wird, die größten Schiffe der Welt aufzunehmen. Im Hafen werden unterschiedliche Arten von Gütern umgeschlagen werden, wie etwa Rohöl und Gas, Energie, Offshore-Versorgung, Getreide, Düngemittel, Erze, Container oder Stückgut - mit einer potenziellen Nachfrage, die sich auf 220 Millionen t Fracht pro Jahr beläuft. Porto Central hat Zugang zu den wichtigsten Autobahnen des Landes und der Hafen wird schon bald in die neue Eisenbahninfrastruktur des Landes integriert werden, die den Transport von Eisenerz, Sojabohnen, Mais, Dünger, Stückgut und Containern ermöglichen wird.Die erste Phase des Hafens wird den Beginn der Entwicklung des Porto Central Energy Hub konsolidieren, zu dem der Umschlag von Rohöl, der Import und der Vertrieb von Ölprodukten sowie die Annahme von Flüssigerdgas zur Versorgung der zurzeit entwickelten thermoelektrischen Anlagen im Hafen zählen. Die strategisch günstige Position des Hafens in einer Region mit beträchtlichem Potenzial für die Erzeugung erneuerbarer Energien ermöglicht die Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak in großem Maßstab in Porto Central, um die nationalen und internationalen Märkte zu beliefern. Durch seinen Flüssigmassengut-Terminal wird Porto Central als wichtiges Vertriebszentrum für Öl, Gas und Energie für die Region fungieren und AmmPower wird dabei behilflich sein, grünen Wasserstoff und Ammoniak in der gesamten Region zu transportieren.Porto Central wird jene Gebiete beliefern, die aus den Bundesstaaten Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, São Paulo und Rio de Janeiro bestehen, die zusammen über 64 % des brasilianischen BIP ausmachen und eine große Bedeutung für die landwirtschaftliche Produktion sowie für Eisenerz- und Industrieaktivitäten haben.Jose Salomão Fadlalah, CEO von Porto Central, sagte: Die Partnerschaft mit AmmPower entspricht voll und ganz den Zielen von Porto Central, ein Zentrum für saubere und grüne Energie zu entwickeln und eine nachhaltige Geschäftsinfrastruktur zu schaffen, die zur Beschleunigung der Energiewende beiträgt.AmmPower ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sein Hauptaugenmerk immer mehr auf saubere Energien richtet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver in British Columbia und besitzt das Lithium-Explorationskonzessionsgebiet Whabouchi South in der Region James Bay / Eeyou Istche in Quebec. Außerdem hält das Unternehmen eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Titan im Gebiet Klotz Lake im Nordwesten von Ontario. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen zusammen mit seinem Partner ORF Technologies Inc. mit Sitz in Toronto in Kanada an der Entwicklung einer eigenen Lösung für die Herstellung von grünem Ammoniak und grünem Wasserstoff und erforscht außerdem revolutionäre Katalysatormethoden für die gemeinsame Reaktion von Stickstoff und Wasserstoff, um 100 Prozent sauberes und kosteneffizientes grünes, türkises und blaues Ammoniak zu erzeugen.Für das Board of DirectorsGary BenningerChief Executive OfficerInvestor Relations604-398-3379invest@ammpower.com 