Canada Silver Cobalt setzt Erweiterung mit zusätzlichen hochgradigen Abschnitten von 2.736 und 7.981 g/t Ag fort

Bohrung ProbennVon (m) Bis (m) Länge Ag g/Tonne

r (m)

.

CS-20-54 484,87 485,52 0,65 4233,3

Einschließl13432 484,87 485,17 0,3 7981

13433 485,17 485,52 0,35 1021

CS-20-51 448,2 448,85 0,65 2040,25

Einschließl13366 448,2 448,55 0,35 1443,9

13367 448,55 448,85 0,3 2736

Coquitlam, 26. Juli 2021 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) gibt weitere Abschnitte mit hochgradigen Silbergehalten von mit 2.736 und 7.981 Gramm/Tonne Ag bekannt, die aus dem Erzgang Big Silver (Gang2) in Castle East in Nord-Ontario stammen. Dies definiert diese außergewöhnlich hochgradigen Silberzone weiter und erweitert sie. Diese Zone wurde ursprünglich mit Bohrung CS-20-39 entdeckt, die früher aufgezeichnete Abschnitte von bis zu 89.853 Gramm/Tonne Ag (2.621 Unzen pro Tonne) über 0,30 m enthielt. (Siehe Pressemitteilungen vom 29. Januar, 26. April und 16. Juni).Matt Halliday, P.Geo., President, COO und VP Exploration, kommentierte: Die neuesten Bohrergebnisse bringen uns einer signifikanten Erweiterung der Silberressourcen im nächsten Ressourcen-Update, das wir für das erste Quartal 2022 geplant haben, näher. Dies bestätigt auch unsere Ansicht, dass Castle East sich zu einer vollwertigen Mine entwickeln könnte, die Silber und andere metallische Nebenprodukte wie Kobalt und Nickel produziert.Die Gehalte von Castle East sind wirklich außergewöhnlich - sie zählen zu den höchsten Silbergehalten der Welt - und sind vergleichbar mit den hohen Silbergehalten (und Gangmächtigkeiten), die während des Silberbergbaubooms Anfang des 20. Jahrhunderts im Greater Silver-Cobalt Camp sehr profitabel abgebaut wurden, zu dem die ehemals produzierenden hochgradigen Untertagesilberminen Castle, Capitol und O'Brien (mit Kobalt-Nebenprodukt) gehörten. Sie liegen alle weniger als 2 km von unserer Entdeckung Castle East in der Nähe von Gowganda, Ontario, entfernt, sagte Halliday.Wir stellen die Bausteine für eine neue Mine zusammen, einschließlich der Arbeiten an der Planung und Genehmigung einer Rampe hinunter zu den hochgradigen Gängen (Studien zur Genehmigung der Rampe werden im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen). Darüber hinaus haben wir unsere eigene TTL-Anlage zur Großprobenaufbereitung im nahe gelegenen Cobalt aufgerüstet, sodass wir die von uns entnommenen hochgradigen Großproben aufbereiten und TTLs Edelmetallschmelzofen zum Gießen von Silberbarren verwenden können (wie es mehrere Unternehmen z. B. Agnico Eagle und Teck in der Vergangenheit getan haben).Unsere frühere Entdeckung der Zone Robinson (60 m von Big Silver entfernt) mit ihren Gangabschnitten von bis zu 70.380 g/t Ag (2.053 Unzen/t) über 0,3 m war allein die Grundlage unserer ersten veröffentlichten Ressourcenschätzung im Mai 2020 (siehe Details unten). Seitdem haben wir 39.000 m eines 60.000 m umfassenden Bohrprogramms gebohrt und dabei auf weitere sieben mineralisierte Gänge gestoßen, darunter Big Silver, der größer ist als der Erzgang Robinson sowie ein weiteres hochgradiges Erzgangsystem zwischen den Erzgängen Robinson und dem Erzgangsystem Big Silver. Wir erwarten, dass die sieben neuen Gänge zusammen mit anderen, die wir möglicherweise noch während der laufenden Bohrungen in Castle East entdecken, zu einer erheblichen Erhöhung der bevorstehenden Ressourcenschätzung beitragen werden, fügte Herr Halliday hinzu.- Signifikanter Silberabschnitt in Bohrung CS-21-54 mit einem Gehalt von 7.981 g/t Ag (Silber) (232,82 Unzen/t) über 0,30 m in einer Bohrtiefe von 484,87-485,17 m bei einem Goldäquivalentgehalt von 3,25 Unzen/t Au (111,41 g/t Au). Der Abschnitt befindet sich in Fallrichtung 15 m unterhalb des Pilotabschnitts in Bohrung CS-20-39.- Ein weiterer Silberabschnitt in Bohrung CS-21-51 mit einem Gehalt von 2.736 g/t Ag (Silber) (79,81 Unzen/t) über 0,30 m in einer Bohrtiefe von 448,55-448,85 m bei einem Goldäquivalentgehalt von 1,11 Unzen/t Au ( 38,21 g/t Au). Der Abschnitt befindet sich in Fallrichtung 6 m unterhalb des Pilotabschnitts in Bohrung CS-20-39.- Wir glauben, dass diese beiden Abschnitte zu derselben Struktur wie Big Silver gehören. Das erneute Durchteufen dieser Zone mittels Übertagebohrungen erhöht das Vertrauen des Unternehmens in sein geologisches Modell und zeigt die Kontinuität dieser Struktur - eine Erweiterung der Zone um insgesamt 15 m.Da CS-20-51 und CS-20-54 wertvolle Abschnitte für die Erweiterung von Big Silver und das Gebiet der Robinson-Zone enthalten, entwickelt das Unternehmen ein besseres Verständnis dieser Gangsysteme und wird die Erzgänge von der Oberfläche aus und mit Keilbohrungen weiter erkunden.Anmerkung: Das Goldäquivalent wird auf der Grundlage von 25,17 USD/Unze Ag und 1802,30 USD/Unze Au, Stand am 23. Juli 2021, berechnet.Die laufenden Bohrungen im Gebiet Castle East zielen auf die Identifizierung neuer Gänge, um eine signifikante Erweiterung der bestehenden Ressourcenbereiche zu ermöglichen, die in der ersten Ressourcenschätzung des Unternehmens, die in einer Pressemitteilung vom 28. Mai 2020 veröffentlicht wurde, beschrieben sind. Die Ressourcenschätzung identifizierte die Zonen 1A und 1B der Robinson Zone mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 8.582 g/t (250 oz/t) in insgesamt 27.400 t Material für insgesamt 7,56 Millionen vermutete Unzen Silber bei einem Cut-off-Gehalt von 258 g/t AgÄq (Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert). Berichts-Referenz: Rachidi, M. 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Stichtag 28. Mai 2020 und Unterzeichnungsdatum 13. Juli 2020.Das Konzessionsgebiet Castle liegt 15 Kilometer östlich der Goldlagerstätte Juby von Aris Gold Corp., 30 Kilometer südlich der Mine Young-Davidson von Alamos Gold, 75 Kilometer südwestlich des Macassa Complex von Kirkland Lake Gold sowie 100 Kilometer südöstlich der neuen Goldentdeckungen im Gebiet Timmins West.Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden unter der Aufsicht von Herrn Matthew Halliday, P.Geo., (APGO), President, COO und VP Exploration von Canada Silver Cobalt Works Inc. erstellt, einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60657/2021-07-26-CanadaSilver_DE_PRcom.001.jpegAbbildung 1: Silber- und Kobaltvererzung in Bohrung CS-21-54 (7.981 g/t Ag)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60657/2021-07-26-CanadaSilver_DE_PRcom.002.jpegAbbildung 2: Silber- und Kobaltvererzung in Bohrung CS-21-51 (2.736 g/t Ag) Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven hochgradigen Silberbezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen veröffentlichte die allererste Ressourcenschätzung im Gowganda Camp bzw. im Großraum des Cobalt Camp im Mai 2020. Es wurden insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie ermittelt. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Die Entdeckung ist in allen Richtungen offen. (1A und 1B sind ca. 800 Meter von den Arbeiten bei der Capitol Mine entfernt; Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020).Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Grundstück Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation vor Ort, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P.Eng., Chief Executive Officer416-625-2342Canada Silver Cobalt Works Inc.3028 Quadra CourtCoquitlam, B.C., V3B 5X6CanadaSilverCobaltWorks.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Kommentare zu zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Eigentumsrechten an Konzessionsgebieten, die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln und andere Dinge beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen Faktoren dar, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!