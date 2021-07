Goldinvestoren zögerlich

Gold hat sich in diesem Sommer schwer getan, nachdem es von der Angst vor zukünftigen Zinserhöhungen überrollt wurde. Die daraus resultierenden niedrigeren Preise haben der Psychologie wirklich geschadet und ließen die Anleger bei Gold zögern. Ihre jüngsten Kapitalzuflüsse haben sich in bescheidene Verkäufe verwandelt, was zu der ungewöhnlichen Schwäche dieses führenden alternativen Vermögenswerts beigetragen hat. Aber die Investitionsnachfrage sollte in diesem inflationären Umfeld wieder anziehen.Gold startete in den Sommer 2021 mit einer starken Aufwärtsdynamik, in einer jungen Aufwärtsbewegung, die bis Anfang Juni in 2,8 Monaten um 13,5% zugelegt hatte. Der aktuelle unterbrochene Aufwärtstrend ist der fünfte des säkularen Bullenmarktes bei Gold, und die vier vorangegangenen hatten im Durchschnitt große Gewinne von 33,3% erzielt. Bis zur Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank am 16. Juni entwickelte sich der Goldpreis gut. Es wurde erwartet, dass der FOMC nichts tun würde, und genau das tat er auch.In einer geldpolitischen Entscheidung, die nichts Neues brachte, beließ der FOMC seine Nullzinspolitik und das monatliche Gelddrucken im Umfang von 120 Milliarden Dollar auf unbestimmte Zeit in Kraft. Es gab keine Anzeichen dafür, dass eine dieser beiden hyper-lockeren geldpolitischen Haltungen in nächster Zeit geändert werden würde. Die fremdfinanzierten Goldfuture-Spekulanten, die das kurzfristige Vermögen des Goldes dominieren, hätten darüber gähnen und zu faulen Sommern zurückgehen sollen.Aber mit jeder anderen FOMC-Entscheidung veröffentlicht die Fed eine Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen, die zeigt, wo die einzelnen Top-Fed-Beamten erwarten, bestimmte Wirtschaftsdaten in den kommenden Jahren zu sehen. Dazu gehören auch ihre Prognosen für den Leitzins, die in einem Streudiagramm, dem sogenannten "Dot-Plot", zusammengefasst sind. In der Version von Mitte Juni waren 6 von 18 Top-Fed-Vertretern der Meinung, dass es bis zum Jahresende 2023 zwei Erhöhungen um jeweils einen Viertelpunkt geben könnte!Das war etwa 2,5 Jahre in der Zukunft, eine Ewigkeit entfernt an den Märkten. Und der Dot-Plot hat sich ohnehin als notorisch ungenauer FFR-Prognoseindikator erwiesen. Noch am selben Nachmittag warnte der Fed-Vorsitzende selbst, dass die Punkte "keine Prognose des Komitees sind, sie sind kein Plan. ... die Punkte sind kein großartiger Prognoseindikator für zukünftige Zinsschritte". Er sagte, sie sollten "mit Vorsicht genossen werden". Jerome Powell riet, den Dot-Plot zu ignorieren!Das ist weise, wenn man die miserable Erfolgsbilanz der Dots bedenkt, denn sie haben sich schon oft als falsch erwiesen. Im Dezember 2015, nach der ersten Zinserhöhung des letzten Zyklus, erwarteten hochrangige Fed-Beamte vier weitere Zinserhöhungen im Jahr 2016. Aber nur eine einzige fand statt, ein Jahr später im Dezember! Im Dezember 2018, bei der neunten Zinserhöhung dieses Zyklus, sagten die Punkte drei weitere Zinserhöhungen in 2019 und 2020 voraus. Null davon sind tatsächlich eingetreten, die Zinserhöhung war erledigt.Doch Mitte Juni 2021 handelten die in US-Dollar- und Goldfuture-Kontrakten aktiven Händler so, als wären diese weit in der Zukunft liegenden falkenhaften Punkte ein offizielles Dekret des FOMC, das einen neuen Zinserhöhungszyklus ankündigt. In Erwartung höherer Zinssätze wurde der US-Dollar stark nach oben getrieben, was zu einem massiven Verkauf von Goldfutures führte. Innerhalb von drei Handelstagen, die mit dem FOMC begannen, schoss der US-Dollar-Index um 1,9% nach oben und drückte den Goldpreis um brutale 5,2% nach unten!Ich habe in dieser Woche ausführlich über die Säuberung der Goldfutures durch die Fed geschrieben und analysiert, wie die Positionierung der Spekulanten vor dem FOMC bedeutete, dass sich ihre Verkaufskraft schnell erschöpfen würde. Das hat sich in der Tat bewahrheitet, da der Goldpreis nach diesem mehrtägigen Kniefall seinen Tiefpunkt erreichte. Aber dieser anomale Einbruch hinterließ ernsthafte Schäden in der Stimmung. Die Bärenstimmung überwältigte die Bullenstimmung und ließ die Händler bei Gold entmutigt zurück.Dieser indexierte, saisonale Gold-Sommer-Chart ist eine Aktualisierung meines letzten Artikels zu diesem Thema von vor einigen Wochen. Er stellt alle modernen Sommer in den Goldbullenjahren in gleicher Weise dar, indem er die Goldpreisentwicklung bis zum letzten Mai-Schluss indexiert. Beachten Sie, dass der lächerliche Goldpreiseinbruch Mitte Juni aufgrund von inoffiziellen Zinserhöhungsprognosen, die weit in die Zukunft reichen, zu einem der schwächsten Goldsommer aller Zeiten führte. Das hat die Investoren zögernd zurückgelassen.Von den 18 Goldbullenjahren zwischen 2001 bis 2012 und 2016 bis 2021 hat Gold nur einmal einen schlechteren Juni erlebt. Das war im Jahr 2006, in einer radikal anderen Situation, die eine scharfe Korrektur rechtfertigte. Gold war Mitte Mai in nur 4,6 Monaten um 46,2% nach oben geschnellt und damit unglaublich überkauft! Also war eine große und schnelle Korrektur notwendig, um die Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das war in diesem Sommer sicher nicht der Fall.Gold hat sich seit dem falkenhaften Fed-Dot-Plot etwas erholt, liegt aber seit dem Sommer immer noch weit zurück. Bis Mitte Juli hatte sich Gold um 3,8% erholt und damit etwa zwei Drittel seiner Verluste nach dem FOMC wieder wettgemacht. Aber Gold war in den wenigen Tagen vor der FOMC-Sitzung auch beträchtlich gefallen, da Händler befürchteten, die Fed könnte ankündigen, dass sie anfangen würde, über eine Drosselung ihrer QE-Anleihenmonetarisierung nachzudenken. Das geschah jedoch nicht.Der Goldpreis erreichte im Juni ein neues Hoch nahe 1.903 Dollar, fiel am Vorabend der FOMC-Sitzung auf 1.859 Dollar zurück, stürzte ein paar Handelstage später auf 1.763 Dollar ab und erholte sich dann vor ein paar Wochen auf 1.829 Dollar. Dieser wilde, meist abwärts gerichtete Ritt hat die Investoren vorsichtig gegenüber dem gelben Metall werden lassen. Sie jagen gerne einem Aufwärtsmomentum hinterher, das bei Gold in diesem Sommer schmerzlich vermisst wurde. Daher haben sich die Investitionskapitalströme in Verkäufe umgekehrt.Umfassende Daten zum weltweiten Goldangebot und zur Goldnachfrage werden nur einmal im Quartal vom World Gold Council in seinen fantastischen Berichten zu den Gold Demand Trends veröffentlicht. Aber ein großartiger hochauflösender täglicher Proxy für weltweite Goldinvestitionen sind die physischen Goldbarrenbestände der führenden und vorherrschenden börsengehandelten Goldfonds. Dies sind natürlich der massive amerikanische GLD SPDR Gold Shares und der IAU iShares Gold Trust.