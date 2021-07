Gold pendelt bei 1.800 Dollar; Fokus auf Fed

Gold pendelte sich am Dienstag bei 1.800 Dollar ein, nachdem der Dollar an Stärke verlor und die US-Renditen einbrachen, berichtet CNBC . Preiszunahmen wurden jedoch durch die Vorsicht der Investoren vor einem Treffen der Federal Reserve begrenzt, das weitere Details zu Stimulus-Tapering liefern könnte.Die Rendite der TIPS erreichte zudem ein Rekordtief, was zu reduzierten Opportunitätskosten für das Halten von Gold führte. Das gelbe Edelmetall hatte sich in den letzten Wochen innerhalb einer engen Handelsspanne befunden, nachdem es kurz die 1.830 Dollar überstiegen hat, es war jedoch nicht in der Lage, die Gelegenheit zu nutzen."Gold muss aus einer Cross-Asset-Perspektive und nicht nur Anleihe-Perspektive betrachtet werden, mit starken Erträgen an den Aktienmärkten, die den Kapitalfluss in Gold einschränken", so Bart Melek von TD Securities. "Damit es höher ausbrechen kann, muss es etwas Negativität geben und diese manifestiert sich gerade nur in den Anleiherenditen", fügte er an. Schwächere Wirtschaftsdaten würden den Goldpreis außerdem nach oben drücken.© Redaktion GoldSeiten.de