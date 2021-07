Caledonia Mining Corporation Plc.: Veröffentlichung des 1. ESG-Berichts

28. Juli 2021 - Caledonia Mining Corporation plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL) (Caledonia" oder das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen heute seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht 2020 (ESG, Environmental, Social and Governance Report) veröffentlicht hat, der den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 abdeckt. Dieser Bericht konzentriert sich auf Caledonias einziges Betriebsprojekt, die Mine Blanket in Simbabwe.Der Bericht ist auf der Website des Unternehmens verfügbar unter: www.caledoniamining.com/investors/esg-report/Ich freue mich, diesen ersten ESG-Bericht vorzustellen, der unsere erste formelle Mitteilung zu Caledonias Vorgehensweise bei ESG-Themen darstellt. Im Bericht konzentrieren wir uns auf fünf wesentliche Bereiche, die unsere Strategie definieren.Wir sind der Ansicht, dass dieser erste Bericht ein wichtiger Schritt ist, um unsere Leistung in diesem wichtigen Geschäftsfeld zu aktualisieren, und werden uns daher bemühen, unsere ESG-Kommunikation weiterzuentwickeln.Mark LearmonthTel: +44 1534 679 802Camilla HorsfallTel: +44 7817 841793WH IrelandAdrian Hadden/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!