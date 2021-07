Fed: Mörder der Märkte und der Mittelschicht

Die Manipulation der Geldmenge und ihrer Kosten durch die Fed hat dazu geführt, dass die Preisfindung bei Vermögenswerten nicht mehr funktioniert, und sie hat auch dazu geführt, dass die Mittel- und Unterschicht ihren Lebensstandard senken musste. Da ein größerer Prozentsatz ihrer sinkenden Realeinkommen in den Kauf von Lebensmitteln und Energie fließt - also in die Dinge, die am stärksten von der Gelddruckerei betroffen sind - hat sich das Wohlstandsgefälle, um das sich die Fed erklärtermaßen kümmert, noch erheblich vergrößert.Nachdem sie jahrelang törichterweise und verzweifelt der Inflation hinterhergejagt sind, hat der Hund endlich den Laster erwischt. Aber wie vorauszusehen war, erkennen die Freiheitskiller im FOMC, dass die Inflation an beiden Enden des Spektrums leicht zu beeinflussen ist. Das unsinnige Inflationsziel von 2% war als Obergrenze gedacht, als es erstmals vorgeschlagen wurde, wurde aber viele Jahre lang nicht erreicht. Inzwischen wurde dieses Ziel jedoch sprunghaft übertroffen.Der böse Inflationsgeist wurde aus der Flasche gelassen, und wenn man ihn wieder hineinsteckt, wird man als direkte Folge den Aktienmarkt und die Wirtschaft zerstören. Mit anderen Worten: Es bedurfte Billionen von Helikopterdollar, um die Inflation und die Vermögenspreise dahin zu bringen, wo sie heute sind. Und wenn sich das Finanzministerium und die Fed nicht dazu bereit erklären, dasselbe auf einer konsequenteren Basis zu tun, dürften die Vermögenspreise und die Wirtschaft im nächsten Jahr einem deflationären Zusammenbruch erliegen. Ein Pyrrhussieg über die Inflation ist das Beste, worauf wir hoffen können.Eine etwas erfreulichere Nachricht ist, dass James Bullard, der Präsident der Fed von St. Louis, der verhassten Organisation, die er vertritt, nun ein seltenes Maß an Vernunft vermittelt. In einem kürzlich erschienenen Bloomberg-Interview erklärte er, dass es jetzt an der Zeit sei, die Ankäufe von Vermögenswerten durch die Fed zu reduzieren. Vor allem aber sagte er, dass die US-Notenbank nicht mehr den Luxus hat, ihr QE-Programm in einem vorgegebenen Zeitrahmen auslaufen zu lassen, wie es Ben Bernanke beim ersten Taper im Jahr 2013 vorgesehen hatte. Bullard sagte, die Fed müsse dieses Mal flexibel sein.Der Fed-Präsident betonte jedoch, dass dies nicht aus der Befürchtung heraus geschehe, dass er die Käufe zu schnell zurückfahren könnte. Vielmehr befürchtet er, dass die Inflation so heiß läuft, dass die Fed die Möglichkeit haben muss, ihre Anleihekäufe früher zu beenden.Hier endet jedoch leider die Weisheit von Herrn Bullard. Er sagte, er erwarte, dass das BIP-Wachstum in den nächsten Jahren stärker sein werde als vor der Pandemie. Diese Annahme beruhte in erster Linie auf Hoffnung; und es wurde kein konkreter Grund genannt, um diese Ansicht zu stützen, außer einigem amorphen Geschwätz über technologische Verbesserungen, die angeblich in den letzten zwei Jahren gemacht wurden - wirklich? Im Gegensatz dazu wurde jegliches potenzielles Wirtschaftswachstum durch Inflationsdruck, viel größere und instabilere Vermögensblasen und einen enormen Anstieg der Schuldenlast stark beeinträchtigt.Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Gesamtverschuldung außerhalb des Finanzsektors von 54,3 Billionen Dollar zu Beginn der Pandemie auf 62 Billionen Dollar zum Ende des ersten Quartals 2021 in die Höhe geschnellt, wie aus den jüngsten Daten des Flow-of-Funds-Report hervorgeht. Das ist ein Anstieg von 7,7 Billionen Dollar in den letzten 5 Quartalen. Zum Vergleich: In den 5 Quartalen vor der Pandemie stieg die Gesamtverschuldung außerhalb des Finanzsektors nur um 2,9 Billionen Dollar.Das war übrigens bereits ein unglaublich belastender Anstieg der Neuverschuldung, die auf eine Wirtschaft aufgeschichtet wurde, die bereits überschuldet war. Es ist ein unumstößliches wirtschaftliches Gesetz, dass Schulden eine Steuer auf zukünftiges Wachstum sind, da sie der Wirtschaft wichtige Kapitalinvestitionen vorenthalten und auch den Konsum abwürgen.In den letzten anderthalb Jahren ist die Bilanz der Fed um 4,1 Billionen Dollar in die Höhe geschossen. Das bedeutet, dass seit der Gründung der Federal Reserve im Jahr 1913 bis Anfang 2020 die Bilanz der Fed auf 4,1 Billionen Dollar angewachsen ist. Unglaublicherweise ist sie nun auf 8,2 Billionen Dollar angestiegen. Das bedeutet, dass die US-Notenbank 18 Monate gebraucht hat, um dauerhaft zu drucken, wofür sie früher 107 Jahre brauchte. Irgendwann im Jahr 2022 wird die Fed-Bilanz jedoch aufhören zu wachsen, wenn Powell das QE-Programm beendet. Damit wird die Menge des neu geschaffenen Geldes, das in die Märkte fließt, von 4,1 Billionen Dollar auf 0 Dollar sinken.Außerdem hat die Regierung in den letzten anderthalb Jahren 6 Billionen Dollar an fiskalpolitischen Anreizen in die Wirtschaft gepumpt. Im Jahr 2022 wird diese Zahl von 25% des BIP auf nur noch 2% des BIP zurückgehen - mit anderen Worten, auf nur noch ein paar hundert Milliarden Dollar. Außerdem sollten Anleger die Mutationen von COVID-19 nicht ignorieren, die bereits jetzt dazu führen, dass Regierungen neue Beschränkungen verhängen und Teile des Globus stilllegen. Wer glaubt, dass der Aktienmarkt von all dem unberührt bleibt, der lügt entweder oder weiß nicht, was die Aktienkurse antreibt.Es kann nicht sein, dass der Aktienmarkt mit mehr als dem Zweifachen des zugrundeliegenden US-BIP gehandelt wird, es sei denn, es ist etwas sehr Ungewöhnliches im Gange. Entweder wächst die Wirtschaft mit Warp-Geschwindigkeit, oder die Bilanz der Fed muss in ähnlicher Weise boomen, um diese Aktienmarktbewertungen zu rechtfertigen. Das Problem ist, dass Sie im nächsten Jahr nichts davon haben werden.Ich denke, dieses Zitat meines Freundes John Rubino von DollarCollapse.com fasst die prekäre Lage, in die die Zentralbanken den Aktienmarkt gebracht haben, perfekt zusammen: "Aber hey, bis in die 70er Jahre zu arbeiten und sich gleichzeitig mit volatilen Anlagen wie Aktien einzudecken, ist nur der Preis, den wir zahlen müssen, damit die großen Banken und ihre bevorzugten Kunden genug Geld verdienen, um die Wiederwahlkampagnen der amtierenden Politiker zu finanzieren. Sehen Sie, das System funktioniert!"Mein darauf folgendes Zitat lautet wie folgt: Die Seele Amerikas wurde an die Kriegstreiber des Deep States, die rassistischen Politiker, die Habgier der Wall Street und die arroganten, antikapitalistischen Zentralbanker verkauft. Möge Gott uns durch diese aktuellen Turbulenzen und das kommende Chaos helfen.© Michael PentoDer Artikel wurde am 26. Juli 2021 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.