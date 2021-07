Credit Suisse: Der Goldpreis wird die niedrigen Renditen nicht ewig ignorieren

Der Goldmarkt kann rückläufige Anleiherenditen nur eine gewisse Zeit lang ignorieren. Es könnte nur eine Frage der Zeit sein, bis sich der Goldpreis zurück in Richtung 1.900 Dollar und sein Allzeithoch 2020 bewegt, so meint Credit Suisse laut Kitco News . Derzeit habe der Goldpreis Probleme, die Unterstützung bei 1.800 Dollar je Unze zu halten, da das Edelmetall eher wenig Profit aus den neuen Tiefs der Realzinsen schlug.Rohstoffanalysten bei der Credit Suisse merken an, dass sich die Realrenditen auf niedrigeren Niveaus befinden als im letzten Jahr, als Gold bei etwa 2.000 Dollar je Unze gehandelt wurde. "Die niedrigeren Realrenditen werden durch zunehmende Nachfrage nach Staatsanleihen inmitten von Sorgen um die Auswirkungen der Delta-Variante auf das US-amerikanische Wirtschaftswachstum angetrieben", so die Analysten."Es scheint, dass sich der Goldpreis in den letzten Wochen etwas von den Renditen der TIPS abgelöst hat, doch wir erwarten nicht, dass dies so bleiben wird; das deutet auf kurzfristiges Aufwärtspotenzial für Gold hin. Wir erwarten für das Ende 2021 weiterhin einen Goldpreis von 2.000 Dollar je Unze." Die geldpolitischen Risiken, so die Analysten der Credit Suisse, würden auf der taubenhaften Seite liegen. "Wir erwarten noch einige Zeit lang anhaltend akkommodierende Politik", erklärten sie.© Redaktion GoldSeiten.de