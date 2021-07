BHP macht Barangebot für Noront Resources

BHP Lonsdale Investments Pty Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von BHP, und Noront Resources Ltd. gaben heute bekannt eine endgültige Unterstützungsvereinbarung bekannt. Gemäß dieser wird BHP Western Mining Resources International Pty Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von BHP Lonsdale, ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Noront für 0,55 C$ pro Aktie in bar abgeben.BHP Lonsdale besitzt bereits 3,7% der Noront-Aktien auf einer vollständig verwässerten Basis. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf 325 Millionen C$.Der Vorstand von Noront empfiehlt den Noront-Aktionären einstimmig, ihre Aktien zur Annahme des Angebots anzudienen.© Redaktion MinenPortal.de