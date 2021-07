Mark Mobius: Gold nicht durch Aktien oder ETF halten; Physisch akkumulieren!

Mark Mobius sprach im Bloomberg-Interview kürzlich neben seiner aktuellen Einschätzung zu den chinesischen Regulierungsmaßnahmen und zur Kryptowährung Bitcoin auch über seine Empfehlungen in Bezug auf Investments in Gold.Der Gründungspartner von Mobius Capital Partners erklärte gegenüber Dani Burger und Alix Steel, dass es ratsam sei, Gold nach Preisrücksetzern zu kaufen. "Langfristig gesehen ist es eine sehr gute und solide Sache, die man in seinem Portfolio hat", so Mobius. Er rate für das gelbe Metall zu einem Portfolioanteil von 5–10%. Allerdings sollte dieser Anteil nicht auf Aktien von Goldbergbauunternehmen oder Gold-ETF entfallen, vielmehr betont er die Bedeutung, das Edelmetall auch wirklich physisch zu besitzen.© Redaktion GoldSeiten.de