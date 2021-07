WGC: Goldbestände der Zentralbanken zur Jahresmitte

Quelle: World Gold Council

Der World Gold Council veröffentlichte am Freitag die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Notenbanken weltweit. Bei einem Großteil der aufgeführten Banken wurden die Daten per Ende Juni 2021 berücksichtigt.Diesen Zahlen zufolge verringerte die Zentralbank der Türkei ihre Goldbestände im sechsten Monat des Jahres um 6,8 Tonnen. Die Reserven der Geschäftsbanken, die bei der türkischen Zentralbank eingelagert sind, reduzierten sich indes um 9,9 Tonnen.Einen Teil seiner Goldreserven verkaufte Kasachstan (-19,8 Tonnen).Brasilien stockte seine Reserven indes um 41,8 Tonnen auf. Zunahmen verzeichneten weiterhin Mexiko (+0,2 Tonnen), Indien (9,4 Tonnen) und Tschechien (+0,5 Tonnen). Polen kaufte 1,2 Tonnen und Sambia 0,1 Tonnen. Eine Zunahme ergab sich außerdem bei Usbekistan mit +5,3 Tonnen und Serbien mit +0,2 Tonnen.Einige Änderungen wurden zudem rückwirkend für Mai angegeben: Ein Plus von 0,1 Tonnen für Ägypten und ein Rückgang von 2,2 Tonnen für die Philippinen.Weißrussland kaufte im Mai 0,1 Tonne.© Redaktion GoldSeiten.de