Robert Kiyosaki über den großen Crash

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Robert Kiyosaki über dessen Einschätzung zum aktuellen Zustand der Wirtschaft und der Finanzmärkte.Der erfolgreiche Geschäftsmann und Autor erklärt in dem Interview, dass er an die von Jim Rickards prognostizierte große Depression glaube. Die aktuell so weit verbreitete Euphorie an den Märkten lasse ihn erkennen, dass ein massiver Einbruch bevorstehe.Auf einen solchen Crash sollte man sich mental einstellen und sich fragen, welche Chancen daraus entstehen. Immerhin gebe es immer einen Phönix, der aus der Asche auferstehe.Er selbst sei aktuell u.a. in die Edelmetalle Gold und Silber investiert, aber auch in Aktien von Edelmetallbergbauunternehmen.Er halte auch Bitcoin, doch sehe er die Kryptowährung für sich eher als Glücksspiel an.© Redaktion GoldSeiten.de