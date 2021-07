Silber - unverhofft kommt oft!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Verwiesen wir vor sieben Tagen noch auf das bärische Bild des Silberpreises, so erscheint das edle Metall nach der gestrigen US-Notenbanksitzung, heute in absoluter Bestform. Dabei könnte das Verkaufssignal vom 19. Juli tatsächlich relativiert werden. Wichtig ist daher die Rückkehr über das zuvor gebrochene Widerstandslevel von 25,55 USD.Gelingt dies, notiert Silber zwar noch immer mittig der großen Range seit Sommer des letzten Jahres. Jedoch die Tendenz, im Rahmen der vorausliegenden bullischen Saisonalität, vielmehr für eine Anschlusserholung in Richtung von 26,60 bzw. 27,70 USD spricht.Sollte sich hingegen die bereits gestern eingeleitete Dynamik wieder umkehren, so sollte man insbesondere bei einem Rückgang unter das heutige Tagestief von 24,95 USD die gewisse Vorsicht walten lassen. Hierbei besteht dann nämlich die erhöhte Gefahr eines neuen Reaktionstiefs unterhalb von 24,48 USD, was in der Konsequenz zu Verlusten bis mindestens 23,75 USD führen dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.