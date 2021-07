Palladium - Lage spitzt sich zu

Nach einer steilen Abwärtsbewegung im Juni konnte sich der Palladiumpreis bis zur ersten Juliwoche erholen und wieder an die Hürde bei 2.875 USD steigen. Dort prallte der Kurs aber ab und vergab so die Chance, das Allzeithoch bei 3.017 USD zu attackieren. Seither fiel der Kurs an die Kreuzunterstützungszone bei 2.540 USD zurück und wurde von den dort verlaufenden Aufwärtstrendlinien aufgefangen. Der erste Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 2.735 USD scheiterte und so setzte Palladium wieder an die Trendlinien zurück.Aktuell befindet sich der Wert in neutralem Gebiet. Allerdings könnte schon ein Bruch der 2.600 USD-Marke die Bären wieder auf den Plan rufen und zu einer Abwärtswelle bis 2.540 USD führen. Dort könnte es nochmals zu einer Erholung kommen. Darunter müsste man sich jedoch auf einen Einbruch bis 2.405 USD einstellen.Kann Palladium dagegen über 2.600 USD verbleiben, wäre in Kürze ein Anstieg bis 2.735 USD denkbar. Allerdings ist derzeit fraglich, ob die Kursbarriere in Richtung 2.875 USD durchbrochen werden kann.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG