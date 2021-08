Chris Vermeulen: Aktien noch immer ein rasender Bullenmarkt, Prognosen für Gold & Silber

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Chris Vermeulen über seine Einschätzung zu den Aktienmärkten im Allgemeinen, zu Gold und Silber sowie zu Bitcoin.Laut dem Gründer von The Techincal Traders befinden wir uns bei Aktien noch immer in einem rasenden Bullenmarkt und einem vollen "Melt Up". Allerdings bestehe auch weiterhin ein hohes Risiko eines Zusammenbruchs bzw. einer tieferen Korrektur. "Alles ist überbewertet und das Risiko ist hoch, wir befinden uns in einer Überbewertung, derer sich jeder bewusst sein muss", so der Charttechniker.Für Gold prognostiziert Vermeulen in den kommenden zwei bis drei Monaten einen Anstieg über 1.900 USD und zum Jahresende Preise von 2.000 USD aufwärts. Schließlich sollte es zu einer Bewegung auf 2.500–2.600 USD kommen.Die Silbercharts seien indes weniger eindeutig und eine weitere Korrektur, sogar bis auf 22 USD, durchaus möglich.© Redaktion GoldSeiten.de