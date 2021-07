Capricorn Metals Ltd.: Quartalsbericht

Capricorn heute mit dem Quartalsbericht: Link Die Anlage wurde Ende Juni erstmals in Betrieb genommen und in rund 8 Tagen konnte Capricorn Metals bereits 2.360 Unzen Gold produzieren. Die ersten knapp 1.500 Unzen Gold wurden für 3,6 Millionen AUD (ca. 2.450 AUD je Unze) Anfang Juli verkauft. Knapp 650.000 Tonnen wurden Erz wurde im Quartal abgebaut und der Abbau wird nun auf 800.000 Tonnen pro Quartal hochgefahren.Die Ausbeuten in den ersten wenigen Tagen lagen bei 95,40%, was für den Start einer Anlage hervorragend ist, da normal noch immer etwas Verbesserungspotential vorhanden ist.Bislang hat CAPRICORN 167 Millionen AUD für den Bau der Mine ausgebeben und liegt somit im Budget von 165 – 170 Millionen AUD.Im Zeit- und Kostenrahmen wurde die neue Mine gebaut und in den ersten wenigen Tagen bereits 2.360 Unzen Gold produziert. Das ist eine Punktlandung.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.