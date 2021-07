Silber in US-Dollar, Tageschart vom 30. Juli 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 30. Juli 2021

Russland hält inzwischen mehr Gold als US-Dollar in seinen Reserven. Alleine in den letzten drei Jahren hat Russland seine Dollarbestände um fast 50% reduziert. Dies ist ein deutlicher Beweis für eine Währungsabwertung über einen längeren Zeitraum. Dies rechtfertigt den Abschluss einer Versicherung für Ihre Fiat-Währungsbestände. Die Zeit ist nicht auf Ihrer Seite. Wir haben gesehen, dass die Regierungen verschiedener Länder die gesetzlichen Höchstgrenzen für den Kauf von Edelmetallen im Laufe der Jahre immer weiter reduziert haben. Greifen Sie zu, solange Sie können. Silber, das Rennen ist eröffnet.Offiziellen Aufzeichnungen zufolge besitzen die USA etwa 8.133 Tonnen Gold. Die offizielle Zahl der chinesischen Bestände ist zwar niedriger, aber man kann davon ausgehen, dass China etwa 14.500 Tonnen besitzt.Eine Untersuchung von Fintech und IT Benchmarks 2021 ergab, dass neun von zehn Zentralbanken fieberhaft an digitalen Währungen arbeiten. Wer hat schon das unmittelbare Vertrauen, alle seine Währungs-Nesteier in eine brandneue Technologie zu tauschen? Selbst Bitcoin, der sich in seiner "Branche" bewährt hat, wird in den fortschrittlichsten Fonds nicht mehr als ein bis fünfzehn Prozent zugeteilt.Es kann auch davon ausgegangen werden, dass China, das seit mindestens 2014 an digitalen Währungen arbeitet, in seinen Projekten am weitesten fortgeschritten ist. Das heißt, wir könnten eine mögliche Verschiebung der Weltmacht erwarten.Diese und viele weitere Fakten deuten darauf hin, dass ein physischer Erwerb von Silber zu den kürzlich gesunkenen Preisen auf dem Silbermarkt eine gute Versicherung für den Vermögenserhalt darstellt.Wir haben den grauen Abschnitt des obigen Tages-Charts in der Chartbook-Veröffentlichung der letzten Woche mit folgendem Text veröffentlicht: "Wir haben einen starken Widerstand über uns (roter horizontaler Kasten). Außerdem stellt die gelbe Linie den einfachen gleitenden 200er-Durchschnitt dar, also die 200-Tagelinie. Dieser vermutlich meistbeachtete gleitende 200 Tages-Durchschnitt hat in der technischen Analyse eine hohe Bedeutung.“Folglich gehen wir davon aus, dass die Preise von dort aus sinken werden und einen risikoarmen Doppelboden-Einstieg in der Nähe der 25 USD Marke bieten. Dies würde dem Leser reichlich Zeit geben, seine Ergebnisse zu vergleichen. Vergleichen Sie Ihre Charts und Ihr Handelssystem mit unserem Ansatz, um ein mögliches Handels-Setup zu planen. Wir sind vollkommen transparent und Sie können uns in unserem kostenlosen Telegram-Kanal gerne Fragen stellen."Die Preise folgten genau den von uns erwarteten Bewegungen und erlaubten es uns, in Echtzeit in unserem Telegram-Kanal ein tägliches Kaufsignal bei 24,53 USD am 27.7.21 sowie ein wöchentliches Handelssignal am 28.7.21 bei 25,175 USD für eine Long-Position im Silbermarkt zu veröffentlichen.Keine Angst, das bedeutet nicht, dass Sie den Anschluss verpasst haben, wenn Sie noch nicht in den Silbermarkt einsteigen konnten.Werfen wir einen Blick auf das wöchentliche Setup und mögliche Einstiegspunkte: