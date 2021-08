Kitco-Umfrage: Powell belebt Goldbullen wieder

Die Stimmung am Goldmarkt hat sich unter den Analysten der Wall Street vollkommen verändern, nachdem sie eine Phrase vom Fed-Vorsitzenden Powell hörten: Die US-Wirtschaft habe noch keinen "deutlichen Fortschritt" gemacht, um eine Drosselung des Anleihekaufprogramms zu rechtfertigen. Das berichtete Kitco News in der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Diesmal nahmen 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 11 (79%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt; nur drei Analysten (21%) erwarten hingegen Seitwärtsentwicklungen. Außerdem gaben auch 862 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 155 (79%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche zunehmen wird. Weitere 155 (18%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 101 (12%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de