Der Übergang von einer in Gold einlösbaren Währung zu einer uneinlösbaren

Als wir den folgenden Kommentar eines prominenten, ansonsten marktwirtschaftlich denkenden Menschen sahen, wussten wir, dass es an der Zeit war, diesen Artikel zu schreiben."...der Wert der "Verbindlichkeiten" der Fed (die nur dem Namen nach so sind) [Anführungszeichen und Klammerbemerkung im Original] steht nur in einem sehr losen Zusammenhang mit dem Wert ihrer Vermögenswerte."Diese Aussage scheint so einfach zu sein. Die Fed ist der Emittent der Reservewährung Amerikas und der Welt. Angesichts der Tatsache, dass dieses Papier auf dem Markt einen Wert hat, verleihen ihm die Befürworter (und Kritiker) der Fed eine fast mystische Kraft: Es hat einen Wert, weil die Regierung das sagt (und weil die Regierung Atombomben hat). Daher wird es immer einen Wert haben (auch wenn er umgekehrt proportional zu seiner steigenden Menge abnimmt).Oh, und fügen wir noch ein weiteres Pseudo-Argument hinzu. Viele Kritiker haben voreilig ihren Zusammenbruch vorausgesagt. Für die Verfechter der US-Notenbank beweist dies allein schon, dass der Dollar niemals zusammenbrechen kann. Ergo besteht keine Notwendigkeit, die Vermögenswerte der Fed mit ihren Verbindlichkeiten zu vergleichen. Oder ihre Zinseinnahmen mit ihren Zinsausgaben. Oder überhaupt irgendeine Analyse durchzuführen. Hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter, Leute.Eine Idee, die sich aus dieser Sichtweise ableitet, ist: Die Fed druckt. Und das, was sie druckt, ist Geld. Die Geldwertigkeit dieses Geldes scheint exogen zu sein, d.h. keine Funktion der Vermögenswerte der Fed. Und daher als selbstverständlich vorausgesetzt werden, wie die Schwerkraft, eine naturgegebene Tatsache. Daher kann die Fed in diesem Paradigma nicht zahlungsunfähig werden. Und deshalb spielen die Verbindlichkeiten der Fed keine Rolle. Dass sie nicht "wirklich" Verbindlichkeiten sind, nichts weiter als Buchungsposten. In diesem scheinbar einfachen Zitat eines Freigeistes steckt eine Menge, das es zu entschlüsseln gilt. Um dies zu tun, müssen wir eine Frage stellen.Für den Buchhalter sind Verbindlichkeiten nur Zahlen in einem Hauptbuch. Und für viele akademische Volkswirtschaftler sind die Verbindlichkeiten der Zentralbanken Basisgeld. Wie ein Buchhalter konzentrieren sie sich nur auf die Statistiken darüber, wie viele Einheiten sie geschaffen haben und zu welchem Satz. Für sie sind die Schulden des Finanzministeriums nur eine Abstraktion, die nichts mit der Realität zu tun hat.Zumindest der Buchhalter kann - vielleicht - entschuldigt werden. Seine Aufgabe ist es nicht, über die Natur des Unternehmens nachzudenken, geschweige denn über die Geldwissenschaft. Der akademische Volkswirtschaftler hingegen sollte es besser wissen. Wenn er der Meinung ist, dass die Schulden der Fed nur in einem sehr losen Zusammenhang mit ihren Vermögenswerten stehen, dann zeigt dies, dass seine Theorie nur einen sehr losen Zusammenhang mit der Realität hat!Wir schreiben dies nicht, um irgendjemanden herauszuheben oder aus einer Person ein Problem zu machen. Es geht darum, auf einen eklatanten Fehler der modernen Volkswirtschaftslehre hinzuweisen. Diese Art der Volkswirtschaftslehre macht sich nicht die Mühe, den einzelnen Wirtschaftsakteur zu untersuchen.Täte sie das, müssten sich die Volkswirtschaftler fragen, warum ein einzelner Akteur sein Kapital bereitwillig an den Staat abgibt (im Gegensatz zu einer Besteuerung). Die Menschen kaufen nicht nur bereitwillig Staatsanleihen. Sie tun dies sogar mit Begeisterung. Sie geben ihr hart verdientes Kapital her, weil sie erwarten, dass sie es zurückbekommen. Mit anderen Worten, weil sie glauben, dass es sich um eine echte Schuld handelt.Wäre dies nicht der Fall, würden sie nicht bereitwillig für die scheinbar kostenlose Großzügigkeit der Regierung zahlen. Sie würden ihr Geld nicht hergeben, es sei denn, sie würden unter Zwang Steuern zahlen. Die Verbindlichkeiten des Staates sind die Vermögenswerte aller anderen: Einzelpersonen, Renten- und Versicherungsfonds, Geschäftsbanken und die Federal Reserve. Alle diese Parteien leihen dem Staat Geld, wenn auch oft ohne es zu wissen.Dies ist eine Möglichkeit zu verstehen, dass der Wert der Vermögenswerte der Fed und der Wert der Verbindlichkeiten der Fed eine Rolle spielen. Die Aktiva der Fed sind die Verbindlichkeiten des Finanzministeriums, die Schulden der Regierung (und bis zu einem gewissen Grad auch anderer Parteien).Die Verbindlichkeiten der Fed sind der Bargeldumlauf und die Bankreserven. Der Wert der Vermögenswerte der Geschäftsbanken und der Wert der Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken spielen ebenfalls eine Rolle. Ihre Aktiva sind die Verbindlichkeiten des Finanzministeriums und der Fed (plus die Verbindlichkeiten von Unternehmen, Firmen und Verbrauchern). Ihre Verbindlichkeiten sind das, was die meisten Menschen als Geld verwenden, nämlich Bankeinlagen.Würde irgendjemand behaupten, dass es in Ordnung ist, eine Einlage bei einer Bank zu halten, deren Vermögenswerte im Wert zusammengebrochen sind? Einer Bank zu leihen, die faule Kredite vergeben hat, die ausgefallen sind? Eine andere Möglichkeit, den Wert eines Vermögenswerts zu ermitteln, ist die Betrachtung seines Cashflows. Es ist möglich, einen Kredit aufzunehmen, um den Kauf von Anleihen zu finanzieren. Privatpersonen tun das vielleicht nicht so oft (obwohl sie es in der Ära der ultraniedrigen Zinsen nach 2008 wahrscheinlich immer häufiger tun), aber Banken tun es. Und die Federal Reserve tut es auch.Staatsanleihen machen den größten Teil der Vermögenswerte der Fed aus. Um dieses Portfolio von Anleihen zu finanzieren, nimmt die Fed Kredite auf. Mit der Ausgabe von Geld leiht sie sich Geld von den Bürgern. Solange die Zinssätze über Null liegen, ist die Ausgabe von Bargeld ein Nettovorteil für die Fed, da die Fed keine Zinsen für Dollarscheine in Ihrer Tasche zahlt (es wird zu einer Krise, wenn der Zinssatz unter die Wasserlinie von Null fällt).Es sind jedoch nur etwa zwei Billionen Dollar an Papiergeld im Umlauf. Da die Fed über Aktiva im Wert von über acht Billionen Dollar verfügt, finanziert sie mit ihren Währungsemissionen nur etwa ein Viertel davon. Der Großteil muss durch Anleihen bei Finanzinstituten finanziert werden.Die meisten Menschen bewahren den Großteil ihrer Ersparnisse nicht in Papierdollarscheinen auf. Sie legen es bei einer Bank an. Die Bank verwendet diese Einlagen, um eine Vielzahl von Vermögenswerten zu kaufen, darunter auch Staatsanleihen. Einen Teil behält sie jedoch als Reserven bei der Fed. Die Menschen finanzieren nicht nur den Kauf von Staatsanleihen durch die Fed, wenn sie Papierdollarscheine halten. Sie finanzieren ihn auch, wenn sie Dollar bei einer Bank einzahlen.