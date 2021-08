Fondsmanager sieht Gold auf 3.000 USD steigen

Gold wird in den kommenden Jahren neue Höchststände zu erreichen, davon geht laut Bloomberg der Fondsmanager Diego Parrilla aus. Er hatte den letzten Anstieg des gelben Metalls auf ein Allzeithoch korrekt vorhergesagt und nennt als Grund für seine aktuelle Einschätzung, dass Anleger die Risiken, die mit der Rücknahme der massiven Stimulierungsmaßnahmen der Zentralbanken verbunden sind, nicht korrekt einschätzen.Laut Parrilla, Verwalter des 250-Millionen-Dollar-Fonds Quadriga Igneo, ist das Bewusstsein für die langfristigen Schäden, die durch die ultralockere Geld- und Fiskalpolitik verursacht wurden, nicht weit verbreitet. Künstlich niedrige Zinssätze hätten Vermögensblasen geschaffen, die zu groß sind, um sie platzen zu lassen. Dies werde es den Zentralbanken sehr schwer machen, eine Normalisierung herbeizuführen, ohne eine Zusammenbruch zu riskieren.Der Fondsmanager geht demnach weiterhin davon aus, dass Gold in den nächsten drei bis fünf Jahren auf 3.000 bis 5.000 USD je Unze steigen könnte. "Das Gelddrucken der Zentralbanken löst die Probleme nicht wirklich, es verzögert sie nur", so Parrilla. "Gold wird allein davon profitieren, dass es ein physischer Vermögenswert ist, den man nicht drucken kann."© Redaktion GoldSeiten.de