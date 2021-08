Unternehmensupdate von Piedmont Lithium Inc.

Belmont - Piedmont Lithium Inc. (NASDAQ: PLL, ASX: PLL) (Piedmont oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich seiner jüngsten Erfolge und Erschließungspläne bereitzustellen:- Lithiumprojekt Carolinao Im Juni 2021 veröffentlichtes Update von Rahmenuntersuchung, die Produktion von 30.000 t/a Lithiumhydroxid an einzigem integriertem Standort in Gaston County (North Carolina) vorsieht§ Überlegenes Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zu aktuellen Produzenten in China und Südamerika§ Starke prognostizierte Wirtschaftlichkeit - Kapitalwert von ca. 1,9 Mrd. $ und stabiles EBITDA von ca. 400 Mio. $o Voraussichtliche Beschäftigung von ca. 500 Menschen in gut bezahlten Jobs, während Gaston County zu Magnet für andere Unternehmen der EV-Lieferkette wird und Möglichkeiten für breite Palette an lokalen Kleinunternehmen schaffto Endgültige Machbarkeitsstudie in 2. Jahreshälfte 2021 erwarteto Genehmigungs- und Zulassungsverfahren gehen gut voran§ Standard-Einzelgenehmigung gemäß Clean Water Act Section 404 im Jahr 2019 erhalten§ Antrag auf neue Luftgenehmigung angesichts von Verlagerung an einzigen Standort und Metso Outotec-Verfahren§ Lokales Genehmigungsverfahren im Juli 2021 begonnen§ Antrag auf staatliche Abbaukonzession in North Carolina soll im August 2021 eingereicht werden- Strategische Initiativeno Kanada - Sayona Quebec und North American Lithium (NAL)§ Piedmont besitzt effektive wirtschaftliche Beteiligung von 39,6 % an Sayona Quebec§ Sayona Quebec ist bestrebt, mit den für August 2021 erwarteten Abschluss von Übernahme von North American Lithium das gemessen an der Ressourcentonnage größte Lithiumprojekt Kanadas zu werdeno Ghana - IronRidge Resources (IRR)§ Piedmont erwirbt 9,5-%-Beteiligung an IronRidge Resources (AIM: IRR) und kann Beteiligung von bis zu 50 % an ghanaischem Lithiumportfolio von IRR erwerben§ Projekt Ewoyaa wird aufgrund seiner hochgradigen Mineralressource, des alleinigen DMS-Verfahrens, der kostengünstigen Wasserkraft und der Nähe zu einem internationalen Hafen wahrscheinlich eine hohe Wirtschaftlichkeit aufweiseno Piedmont hat Abnahmeabkommen für 50 % der Spodumenkonzentratproduktion von Sayona/NAL und IRR Ghana unterzeichnet, die potenzielles zukünftiges Wachstum von Lithiumhydroxidproduktion unterstützen- Unternehmensangelegenheiteno Piedmont im Mai 2021 in USA übersiedelto Verstärkung des Führungsteams durch Ernennung von COO und CFOo Gespräche mit führenden Teilnehmern der EV-Lieferkette hinsichtlich Lithiumabnahme im Gangeo Strategischer Partnerschaftsprozess im Gange und Antrag auf DOE-ATVM-Kredit soll in 2. Jahreshälfte 2021 eingereicht werdeno Barbestand von ca. 143 Mio. $ zum 30. Juni 2021President und Chief Executive Officer Keith D. Phillips sagte: Piedmont befindet sich in einer günstigen Position, um ein führender Hersteller von Lithiumhydroxid zu werden und gleichzeitig die Communitys, in denen es tätig ist, positiv zu beeinflussen, indem es Arbeitsplätze schafft, andere Teilnehmer der EV-Lieferkette anzieht, das Steueraufkommen erhöht und andere lokale Kleinunternehmen unterstützt. Durch direkte Investitionen und vertraglich festgelegte Abnahmen kontrollieren wir eine beträchtliche Menge der potenziellen Spodumenkonzentratproduktion an drei wichtigen Standorten. Wir sind davon überzeugt, dass Spodumen der bevorzugte Rohstoff für die EV-Lieferkette ist und dass der Besitz der Ressource der Schlüssel zur Wertschöpfung in der Lithiumindustrie ist. Wir freuen uns darauf, konstruktiv am Genehmigungsverfahren für das Lithiumprojekt Carolina mitzuwirken und den Wert für unsere Aktionäre weiter zu steigern, indem wir die Projekte in Quebec und Ghana in Richtung Erschließungsentscheidungen weiterentwickeln.Am 9. Juni 2021 veröffentlichte Piedmont Lithium eine aktualisierte Rahmenuntersuchung, die Pläne hinsichtlich der Errichtung eines Lithiumhydroxid-Produktionsbetriebs mit einer Kapazität von 30.000 t/a auf einem einzigen Gelände in Gaston County in North Carolina umfasste.Das geplante Lithiumprojekt Carolina weist das Potenzial für eine außergewöhnliche Projektwirtschaftlichkeit auf. Zurzeit gibt es weltweit keine derartigen ganzheitlichen Standorte und die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile dieser Strategie sind vielversprechend:- Erstklassiger Standort in Gaston County in North Carolina, der Wiege des Lithiumgeschäfts- Reduktion der Transportkosten von Spodumenkonzentrat und des damit in Zusammenhang stehenden Lärms und Emissionen- Solarstrom vor Ort zur Kostensenkung und Reduzierung der Abhängigkeit von dieselbetriebenen Geräten- Potenzial für Ansiedlung anderer nachgelagerter Batteriematerialien- bzw. Lithium-Ionen-Batterieherstellung- Schaffung von ca. 500 Arbeitsplätzen in Bereichen Fertigung, Technik und Managementhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60779/210802_PiedmontBusinessUpdateUSAFINAL_DE_PRcom.001.pngAbb. 1: Lithiumhydroxid-Kostenkurve (gesamte Unterhaltskosten) 2028 (reale Basis) (Roskill)DIE GESAMTEN UNTERHALTSKOSTEN UMFASSEN ALLE DIREKTEN UND INDIREKTEN BETRIEBSKOSTEN, EINSCHLIEßLICH DER KOSTEN FÜR ROHSTOFFE (INTERNE GESAMTE UNTERHALTSKOSTEN), RAFFINATION, ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN SOWIE VERTRIEBSKOSTEN DES UNTERNEHMENS.Piedmont Lithium geht davon aus, dass etwa 500 qualifizierte einheimische Arbeitskräfte mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 90.000 $ und Sozialleistungen in einer sicheren, modernen und fortschrittlichen Arbeitsumgebung beschäftigt werden.Unser Lithiumprojekt Carolina wird Gaston County zu einem führenden nordamerikanischen Standort in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge machen und weitere Unternehmen anziehen, die hochwertige Arbeitsplätze schaffen und das Steueraufkommen erhöhen werden. Wir werden auf die Unterstützung vieler kleiner Unternehmen in der Region setzen, einschließlich Wartungsunternehmen, Lieferfahrer, Caterer, Maschinenwerkstätten, Hersteller, Uniformdienste und vieler weiterer. Darüber hinaus wird es die Basis für qualifizierte Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie schaffen und erweitern und Ausbildungsprogramme in Gaston County ausbauen.Bis dato hat Piedmont Lithium drei wichtige Genehmigungen erhalten, die für den Beginn der Errichtung seines Lithiumprojekts Carolina erforderlich sind, einschließlich- einer vom US Army Corps of Engineers gemäß dem Clean Water Act erteilte Standard-Einzelkonzession gemäß Abschnitt 404, die eine Umweltstudie beinhaltete und zum Ergebnis führte, dass keine nennenswerten Auswirkungen zu erwarten sind;- eines individuellen Wasserqualitätszertifikats (Water Quality Certificate) 401, ausgestellt von der North Carolina Division of Water Resources gemäß dem Clean Water Act;- einer von North Carolina Department of Environmental Quality (NCDEQ) - Division of Air Quality gemäß dem Clean Air Act erteilten Synthetic Minor Title V Air Permit.Bevor mit der Errichtung der geplanten ganzheitlichen Carolina-Lithiumbetriebe begonnen werden kann, sind weitere Genehmigungen oder Genehmigungsänderungen erforderlich. Die restlichen wichtigen Genehmigungen beinhalten folgende:- NC State Mining Permit, erteilt von der Division of Energy, Mineral and Land Resources (DEMLR) der NCDEQ- Antrag auf eine neue Luftgenehmigung aufgrund der Verlegung der geplanten Lithiumhydroxid-Produktionsanlage von Piedmont Lithium nach Gaston County und der Umstellung auf das Metso Outotec-Verfahren- Vom Gaston County Board of Commissioners erteilte Genehmigung zur Umzonung einer bedingten RegionDas Unternehmen plant, seinen Antrag auf Minengenehmigung im August 2021 bei der DEMLR einzureichen. Nachdem wir den Antrag auf eine Abbaugenehmigung eingereicht haben und die Benachrichtigung des Eigentümers der angrenzenden Konzessionsgebiete bestätigt wurde, erfolgt die Prüfung der Genehmigung in einem strukturierten Verfahren. Dieses strukturierte Verfahren umfasst eine Frist für öffentliche Stellungnahmen, die Prüfung durch die DEMLR und andere staatliche Behörden und Abteilungen innerhalb der NCDEQ, eine potenzielle öffentliche Anhörung, etwaige Ersuchen um zusätzliche Informationen durch die DEMLR, Antworten von Piedmont Lithium sowie die Ausstellung eines Genehmigungsentwurfs.Für eine bedingte Umzonung sind eine Empfehlung des Gaston County Planning Board sowie eine mehrheitliche Genehmigung durch das Gaston County Board of Commissioners erforderlich. Piedmont Lithium plant, im Rahmen des Umzonungsverfahrens mehrere öffentliche Informationsveranstaltungen abzuhalten. Das Unternehmen hat dem Gaston County Board of Commissioners am 20. Juli 2021 eine erste Präsentation seiner ganzheitlichen Projektpläne vorgelegt. Das Unternehmen berät sich zurzeit mit Gaston County im Vorfeld der Antragstellung und stimmt sich mit den Vertretern des Bezirks hinsichtlich weiterer zukünftiger Präsentationstermine ab.Die DEMLR-Minengenehmigung und die Umzonungsgenehmigungen des Bezirks werden gegenseitig voneinander abhängig gemacht.Unsere endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, die DFS) für das ganzheitliche Lithiumprojekt Carolina mit einer Kapazität von 30.000 t/a soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen werden. Das Unternehmen geht zurzeit von einem Baubeginn im zweiten Quartal 2022 aus, vorbehaltlich der Marktbedingungen, der Projektfinanzierung und des erfolgreichen Abschlusses der Genehmigungsverfahren sowie anderer Faktoren.Hier der Link zur vollständigen Meldung: https://www.businesswire.com/news/home/20210802005202/en/Piedmont-Lithium-Corporate-Update Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq: PLL; ASX: PLL) entwickelt ein erstklassiges integriertes Lithiumgeschäft in den USA, was den Übergang zu einer Netto-Null-Welt und die Schaffung einer klimafreundlichen Wirtschaft in Amerika ermöglicht. Unsere Lage im anerkannten Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina in North Carolina, die Wiege der Lithiumindustrie, positioniert uns zu einem der weltweit kostengünstigsten Produzenten von Lithiumhydroxid und dem Produzenten mit der strategisch besten Lage, um die schnell wachsende E-Fahrzeuglieferkette in den USA zu bedienen. Die einzigartige geographische Nähe unserer Ressourcen, Produktionsbetriebe und potenziellen Kunden bringt uns auf den richtigen Weg, um unter den weltweit nachhaltigsten Produzenten von Lithiumhydroxid zu sein, und sollte es Piedmont ermöglichen, eine zentrale Rolle bei Amerikas Weg zur Elektrifizierung von Transport und Energiespeicherung zu unterstützen. 