Vulcan Minerals Inc. notiert an der Frankfurter Börse

St. Johns - Vulcan Minerals Inc. (das Unternehmen - Vulcan TSX-V: VUL), gibt bekannt, dass die Aktien des Unternehmens zur Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) und zum Handel unter dem Symbol FSE:VM3 genehmigt wurden. Die Stammaktien des Unternehmens sind jetzt an der TSX Venture Exchange und an der FSE kotiert. Die europäische Notierung ist ein strategischer Schritt für das Unternehmen, da die Frankfurter Wertpapierbörse eins der weltweit größten Handelszentren für Wertpapiere und die größte deutsche Börse ist.Patrick Laracy, President und CEO sagte: Wir freuen uns, eine europäische Notierung zu erhalten, da wir unser Handelsengagement erweitern. Wir planen, dies mit einer Notierung am OTC-Markt in den USA zu verfolgen, um den Handel für amerikanische Investoren zu erleichtern.Vulcan Minerals ist ein Edelmetall- und Grundmetallexplorationsunternehmen mit Sitz in St. Johns (Neufundland). Das Unternehmen verfügt über strategische Landpositionen in mehreren aktiven Goldexplorations- und -Erschließungsgürteln von Neufoundland. Außerdem hält das Unternehmen etwa 38 % der Anteile an Red Moon Resources Inc. (TSXV: RMK), einem Unternehmen für Industriemineralien, das eine Machbarkeitsanalyse für seine Lagerstätte Great Atlantic Salt durchführt. Red Moon produziert Gips aus seiner Ace Mine und besitzt die Mineralrechte an der Salzkuppel Fischells Brook und anderen strategischen Salzkonzessionen. Alle diese Projekte befinden sich im westlichen Neufoundland.Die Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®, Frankfurt Stock Exchange) ist eins der weltweit größten Handelszentren für Wertpapiere. Die Deutsche Börse AG betreibt die Frankfurter Wertpapierbörse, eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/our-company/frankfurt-stock-exchangePatrick J. Laracy, Präsident(709) 754-3186laracy@vulcanminerals.cawww.vulcanminerals.caDie TSX Venture Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Bestimmte Risikofaktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, können die tatsächlich Ergebnisse beeinflussen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!