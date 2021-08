Chinas Goldproduktion sinkt im ersten Halbjahr um 10%

Chinas Goldproduktion ist in der ersten Jahreshälfte um 10,18% auf 152,75 Tonnen gesunken, dies berichtet Reuters unter Berufung auf die China Gold Association. Ein Grund für den Rückgang waren demnach Beeinträchtigungen der Produktion durch Sicherheitsinspektionen nach mehreren Unfällen in Minen. In der östlichen Provinz Shandong kam es in der ersten Jahreshälfte zu zwei Goldminenunfällen, bei denen mindestens 16 Menschen ums Leben kamen.Der Goldverbrauch im Zeitraum von Januar bis Juni ist nach Angaben des Verbands von einem relativ niedrigen Niveau im Vorjahreszeitraum um 69,21% auf 547,05 Tonnen angestiegen.Aufgrund mehrerer Feiertage im zweiten Quartal erholte sich der Verbrauch von Goldschmuck weiter und wurde zum wichtigsten Impulsgeber für die Erholung der gesamten Branche, heißt es.© Redaktion GoldSeiten.de