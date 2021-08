Magna Mining Inc.: Ernennung des Vice President of Exploration

Sudbury, 3. August 2021 - Magna Mining Inc. (TSXV: NICU) (das Unternehmen oder Magna) freut sich, die Bestellung von Dr. Mynyr Hoxha zum Vice President of Exploration bekannt zu geben. Dr. Hoxha ist seit der Firmengründung im Jahr 2016 als Berater für das Unternehmen tätig und war an der ersten Due-Diligence-Prüfung im Konzessionsgebiet Shakespeare vor der Übernahme im Jahr 2017 beteiligt.Dr. Hoxha ist ein professioneller Geowissenschaftler mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung im Bergbau und in der Exploration; er war zuletzt ab dem Jahr 2015 als Chefgeologe bei der Firma Alamos Gold für die Mine Young Davidson zuständig. Im Jahr 2004 trat er als leitender Geologe in die Firma FNX Mining ein und wurde im Jahr 2008 zum Chefgeologen befördert.CEO Jason Jessup erklärt: Wir sind begeistert, einen so hochkarätigen und erfahrenen Experten wie Mynyr als VP of Exploration gewinnen zu können. Seine Bestellung unterstreicht das Explorationspotenzial in unseren noch viel zu wenig explorierten Liegenschaften westlich des Sudbury-Beckens. Mynyr kann in den für uns relevanten Bereichen einen großen Erfahrungsschatz sowie eine phänomenale Erfolgsbilanz auf dem Gebiet der Edelmetallentdeckungen in dieser Region vorweisen. Ich freue mich wirklich sehr, wieder mit ihm zusammenarbeiten zu können.Dr. Hoxha fügt hinzu: Ich freue mich und bin gleichzeitig sehr gespannt auf diese großartige Chance, Vice President of Exploration bei Magna Mining zu werden. Die Ressourcen im Bereich der Mine Shakespeare bergen großes Erweiterungspotenzial und im Konzessionsgebiet Shakespeare gibt es auf regionaler Ebene wahrhaftig eine Fülle von aussichtsreichen Ni-Cu-PGM-Zielen. Das Liegenschaftspaket Shakespeare, das sich in Besitz des Unternehmens befindet, erstreckt sich über eine Streichlänge von mehr als 20 km; nur ein kleiner Teil dieser Gesamtfläche wurde im Hinblick auf das Vorkommen von Ni-Cu-PGE-Lagerstätten erkundet. Magna verfügt über ein erfahrenes Führungsteam von Branchenexperten, die umfangreiche Kenntnisse in der Exploration und Förderung von Basismetallen haben und eine große Zukunft für das Unternehmen planen. Ich freue mich darauf, im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung in diesem Team mitzuarbeiten.Magna wird bestimmten Führungskräften und Mitarbeitern des Unternehmens im Einklang mit dem unternehmenseigenen Plan für Restricted Share Units (RSUs bzw. Aktien mit Einschränkungen) zusätzlich 225.000 RSUs gewähren. Für die gewährten RSUs ist ein Ausübungszeitraum von drei Jahren vorgesehen. Jede RSU berechtigt den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens.Die Gewährung sämtlicher Optionen und RSUs bedarf der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange. Magna Mining ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das in erster Linie Sulfid-, Nickel-, Kupfer- und Platingruppenmetallprojekte in der Region Sudbury in der kanadischen Provinz Ontario betreibt. Das Aushängeschild des Unternehmens ist die ehemalige Produktionsstätte der Mine Shakespeare, für welche die wesentlichen Genehmigungen zur Errichtung eines Tagebaubetriebs mit einer Kapazität von 4500 Tonnen pro Tag, einer Verarbeitungsanlage und einer Bergelagerung vorliegen und die von einem aussichtsreichen Konzessionspaket mit einer zusammenhängenden Grundfläche von 180 km2 umgeben ist. Nähere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) sowie auf der Webseite des Unternehmens (www.magnamining.com).

Vorsorglicher Hinweis: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen, wie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten und unterliegen mehreren Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich Aussagen über Pläne zur Durchführung von Explorationsprogrammen, potenzielle Mineralisierungen, Explorationsergebnisse und Aussagen über Meinungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens. Die Ressourcenexploration und -entwicklung ist in hohem Maße spekulativ und durch mehrere bedeutende Risiken gekennzeichnet, die auch durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen nicht ausgeschlossen werden können. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!